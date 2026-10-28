Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Trương Trúc Lam - Lớp 3A5 - Trường Tiểu học Long Biên tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi “Hạnh phúc là khi được cùng nhau lớn lên” của học sinh Trương Trúc Lam - Lớp 3A5 - Trường Tiểu học Long Biên.

Thư gửi ông bà kính yêu!

Ông bà ơi, hôm nay cháu Trúc Lam muốn kể cho ông bà nghe một câu chuyện thật đặc biệt. Đó là câu chuyện về ngôi trường hạnh phúc của cháu - Trường Tiểu học Long Biên, nơi cháu đang học tập và rèn luyện mỗi ngày tại lớp học 3A5 thân yêu.

Cháu nhớ, mỗi lần về quê, ông bà thường hỏi: “Đi học có vui không cháu?”. Ngày trước, mỗi lần nghe câu hỏi ấy, cháu chỉ trả lời: “Vui ạ!”. Nhưng bây giờ, ông bà hỏi lại, cháu sẽ kể cho ông bà nghe câu hỏi ấy không chỉ có niềm vui mà còn luôn ngập niềm hạnh phúc. Bởi vì cháu nhận ra rằng, trường học không chỉ là nơi để học bài, Trường học còn là nơi chúng cháu được yêu thương, được chăm sóc và cùng nhau lớn lên mỗi ngày. Có điều cháu rất thích ở lớp 3A5, đó là mỗi ngày chúng cháu đều cùng nhau lớn lên!

Buổi sáng, cháu đeo chiếc cặp nhỏ, bước vào lớp và gặp những người bạn thân quen. Có bạn chào cháu bằng một nụ cười, có bạn kể cho cháu nghe một chuyện vui, có bạn lại rủ cháu chơi cùng. Những điều ấy nhỏ thôi, nhưng khiến cháu cảm thấy một ngày mới bắt đầu thật vui.

Rồi chúng cháu cùng nhau học những bài mới. Có những bài Toán làm cháu phải suy nghĩ thật lâu. Có những bài Tiếng Việt khiến cháu thích thú vì được đọc những câu chuyện hay. Có những lúc cháu chưa hiểu bài, các bạn lại cùng nhau trao đổi.

Cháu thấy mình may mắn vì mỗi ngày đến lớp đều có thầy cô và bạn bè ở bên. Và điều cháu thích nhất ở lớp 3A5 là những bữa cơm trưa. Đến giờ ăn, cả lớp trở nên thật rộn ràng. Những chiếc khay cơm được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Có cơm trắng, có món mặn, có rau, có món ăn nhiều màu sắc. Nhìn khay cơm của mình, cháu thấy mình thật vui và cũng thấy cháu cần ăn thật ngon để có sức khỏe.

Cô Phạm Thị Ngân luôn ở bên cháu trong những giờ ăn. Cô quan sát từng bạn, nhắc chúng cháu ngồi ngay ngắn, ăn uống gọn gàng và ăn đủ phần của mình. Có lúc cô hỏi: “Các con ăn ngon không?”. Cả lớp lại ríu rít: “Ngon ạ!”.

Bữa cơm ở trong trường với cháu không chỉ là một bữa ăn để no bụng. Đó là lúc chúng cháu học được cách tự chăm sóc sức khỏe của mình. Ăn xong, chúng cháu cùng nhau dọn khay, giữ lớp học sạch sẽ. Có những việc trước đây phải nhờ người lớn nhắc, bây giờ chúng cháu đã biết tự làm.

Sau bữa cơm trưa, cả lớp lại có một khoảng thời gian thật yên bình. Chúng cháu cùng nhau ngủ một giấc thật ngon. Những chiếc bàn học quen thuộc được sắp xếp lại. Bạn nào cũng có một chiếc gối nhỏ, một chiếc chăn mềm. Cả lớp đang ríu rít bỗng trở nên im ắng. Ngoài cửa sổ có ánh nhẹ. Quạt quay đều. Cháu nằm xuống và cảm thấy thật dễ chịu. Cháu chợt hiểu rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng là một điều thật lớn lao.

Hạnh phúc có khi chỉ là một khay cơm đầy.

Là một lời hỏi han khi cháu chưa ăn hết phần cơm.

Là người cô luôn quan tâm đến chúng cháu.

Là người bạn ngồi cạnh sẵn sàng giúp đỡ khi cháu khó khăn.

Là một giấc ngủ trưa yên bình sau những giờ học.

Mai này lớn lên, có thể cháu sẽ quên một bài Toán khó, quên một trang vở đã biết viết, nhưng có lẽ cháu sẽ nhớ mãi chiếc khay cơm nhỏ, nhớ những người bạn cùng ngồi ăn, nhớ cô Ngân ân cần bên cạnh và nhớ những buổi trưa cả lớp cùng nằm ngủ trong căn phòng đầy nắng. Những điều bình dị ấy làm nên tuổi thơ của cháu. Và cũng làm nên một ngôi trường hạnh phúc. Ông bà ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Cháu sẽ chăm ngoan, ăn uống đầy đủ, học tập thật tốt và biết yêu thương mọi người để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Cháu mong một ngày gần nhất được kể cho ông bà nghe nhiều hơn về lớp 3A5 của cháu.

Cháu yêu ông bà thật nhiều!

Cháu của ông bà Trúc Lam - học sinh lớp 3A5 của Trường Tiểu học Long Biên.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026":

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