Nói không với tảo hôn

Chương trình ngoại khóa phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với thông điệp “Hạnh phúc không vội vàng” được xây dựng bằng các hình thức gần gũi với lứa tuổi học đường. Nội dung được kết hợp trình diễn trên sân khấu và giao lưu trả lời câu hỏi đã đưa những kiến thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến với học viên một cách sinh động. Qua đó, mỗi học viên không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội nhìn nhận, suy nghĩ về những lựa chọn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

Bà Phạm Thúy, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên và các đại biểu, học viên tham dự buổi ngoại khóa về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Phạm Thúy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Điện Biên nhấn mạnh, ý nghĩa của công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong bảo vệ sức khỏe, quyền học tập và tương lai của học viên. Qua buổi ngoại khóa, mong muốn mỗi học viên tích cực học tập, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân; chia sẻ với gia đình, thầy cô khi gặp khó khăn, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng.

Tiểu phẩm đã gợi ra nhiều suy ngẫm về lựa chọn kết hôn khi chưa đủ tuổi, những ước mơ còn dang dở và những cơ hội có thể mất đi khi người trẻ phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình. Qua từng tình huống, học viên được đặt trước những câu hỏi về quyền được học tập, quyền tự quyết định tương lai và trách nhiệm đối với bản thân. Học viên chủ động bày tỏ suy nghĩ và cùng trao đổi về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tiểu phẩm "Hạnh phúc không vội vàng" do các học viên Trung tâm thể hiện.

Em Giàng Thị Bông, lớp 12C3, Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên chia sẻ: Qua chương trình, em hiểu rõ hơn những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, việc học tập và tương lai. Em nhận ra rằng ở lứa tuổi học sinh, điều quan trọng nhất là cố gắng học tập, rèn luyện, theo đuổi ước mơ. Những kiến thức được trang bị hôm nay cũng giúp em biết cách bảo vệ bản thân và chia sẻ với bạn bè, người thân để cùng phòng tránh tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Buổi ngoại khóa đề cập những ảnh hưởng có thể xảy ra của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, tâm lý, việc học tập và cơ hội nghề nghiệp. Khi chưa đủ trưởng thành về thể chất, tâm lý và nhận thức, các em dễ gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái và bảo đảm điều kiện kinh tế. Việc kết hôn sớm cũng có thể khiến các em phải dừng việc học, thu hẹp cơ hội tiếp cận nghề nghiệp, việc làm và khả năng tự chủ trong cuộc sống. Đối với hôn nhân cận huyết thống, học viên hiểu rõ hơn nguy cơ gia tăng một số bệnh di truyền ở thế hệ sau khi cha mẹ có quan hệ huyết thống gần.

Thông qua tiểu phẩm, học viên nâng cao kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng sống cho học viên, nhất là kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, kỹ năng từ chối và ứng phó khi đối diện với nguy cơ bị ép kết hôn. Việc chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm cũng được nhấn mạnh để các em bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Thông điệp “Hạnh phúc không vội vàng” vì thế không chỉ là tên gọi mà còn là lời nhắn gửi đến mỗi học viên: Hạnh phúc cần được xây dựng trên nền tảng của sự trưởng thành, tự nguyện và trách nhiệm. Được tiếp tục đến trường, học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ cũng chính là cơ hội để mỗi người có thêm lựa chọn cho tương lai, thay vì phải sớm đánh đổi tuổi trẻ cho những quyết định khi chưa đủ hành trang.

Đa dạng hoạt động giáo dục

Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 31/8/2026 trên cơ sở sáp nhập bốn Trung tâm GDNN - GDTX. Trụ sở chính tại tổ dân phố Nậm Rốm, phường Điện Biên Phủ, cùng ba phân hiệu Tuần Giáo, Na Sang, Mường Nhé và các địa điểm thực hành tại Tủa Chùa, Mường Ảng. Với mạng lưới hoạt động rộng, Trung tâm đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều nhóm đối tượng.

Đại biểu và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm chụp ảnh lưu niệm.

Hiện nay, Trung tâm có 154 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 2.560 học viên. Bộ máy chuyên môn gồm Tổ Hành chính - Tổng hợp, Tổ Giáo dục thường xuyên, Tổ Giáo dục nghề nghiệp và Tổ Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế.

Trung tâm tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT, tạo điều kiện để học viên tiếp tục hoàn thành chương trình văn hóa, nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho những lựa chọn học tập, nghề nghiệp sau này. Song song với đó, hoạt động GDNN được triển khai thông qua đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, tư vấn hướng nghiệp và phối hợp liên kết đào tạo theo quy định. Việc kết hợp giữa kiến thức văn hóa với kỹ năng nghề giúp người học có thêm hành trang tham gia thị trường lao động, từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ phục vụ nhu cầu học văn hóa, học nghề, Trung tâm còn tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, tiếng Anh; phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai những chương trình phù hợp và dạy tiếng Việt cho lưu học sinh đến từ các tỉnh Bắc Lào.

Lớp đào tạo nghề nông nghiệp tại bản Huổi Cánh, xã Thanh An.

Năm học 2025 - 2026, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó công tác tuyển sinh GDTX vượt kế hoạch, đạt 163,3%. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, tỷ lệ học viên xếp loại học tập Khá, Tốt đạt khoảng 60,3%; rèn luyện Khá, Tốt đạt 98,1%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân đạt 95,13%. Công tác GDNN, đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, đào tạo nghề cho người lao động.

Các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả tích cực như: Giải Nhất tập thể và 12 giải cá nhân Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh tỉnh; giải Ba toàn đoàn Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2025 , Giải Xuất sắc toàn đoàn năm 2026 Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên... Đặc biệt, cô giáo Vũ Thị Nhàn đạt giải Ba Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật và lịch sử, văn hóa, di sản tỉnh Điện Biên” năm 2026.

Bà Phạm Thúy, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên cho biết: Năm học 2026 - 2027 là năm học vừa ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, vừa phải nâng cao chất lượng, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Thực hiện chủ đề năm học của ngành “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trung tâm xác định năm học 2026 - 2027 là năm học của hành động quyết liệt: Đổi mới tư duy từ quản lý từng đơn vị riêng lẻ sang quản trị một hệ thống thống nhất; tạo chuyển biến rõ nét về duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục, đào tạo; đánh giá mọi hoạt động bằng kết quả thực chất của người học. Định hướng xuyên suốt là: “Ổn định để phát triển - Lấy người học làm trung tâm - Lấy chất lượng làm thước đo - Lấy kết quả thực chất làm mục tiêu”.

Lớp học tiếng Việt của lưu học sinh Lào.

Từ lớp học văn hóa, lớp học nghề đến các buổi ngoại khóa về kỹ năng sống, pháp luật, sức khỏe, mọi hoạt động đều hướng tới phát triển kiến thức, năng lực và sự tự tin cho người học. Trưởng thành không chỉ là kết quả học tập hay tấm bằng nghề, mà còn ở nhận thức đúng đắn, khả năng tự bảo vệ và trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Thông điệp “Hạnh phúc không vội vàng” nhắn gửi mỗi học viên hãy sống đúng với lứa tuổi, nuôi dưỡng ước mơ và trang bị đủ tri thức, bản lĩnh trước những quyết định lớn của cuộc đời.