Sau thời gian dài được truyền thông rầm rộ, bộ phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ của Nhật Kim Anh bất ngờ phải thay đổi lịch khởi chiếu lần thứ hai. Từ ngày phát hành dự kiến 23/10, tác phẩm được dời sang ngày 27/11 trước khi tiếp tục lùi đến ngày 2/12.

Việc liên tiếp lỡ hẹn khiến một bộ phận khán giả không khỏi sốt ruột, thậm chí còn hài hước gọi bộ phim bằng biệt danh “Mẹ Dời”. Với Nhật Kim Anh, đây cũng là điều đáng tiếc khi dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau 3 năm kể từ Vong Nhi (2023).

Nhật Kim Anh trong phim điện ảnh Long Thành Cầm Giả Ca

Trước đó, màn kết hợp giữa Nhật Kim Anh và Minh Hằng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Những hình ảnh được công bố trong quá trình quảng bá cũng góp phần tạo nên sự kỳ vọng dành cho lần tái xuất của nữ diễn viên.

Trong những năm vắng bóng điện ảnh, Nhật Kim Anh dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Khi quyết định trở lại, nữ diễn viên từng bày tỏ nỗi lo khả năng diễn xuất của mình bị mai một. Bởi vậy, Mẹ Mìn không chỉ là một dự án mới mà còn là cơ hội để cô tìm lại cảm giác làm nghề sau thời gian gián đoạn.

Từng ghi dấu ấn với những tác phẩm như Long Thành Cầm Giả Ca hay Tiếng Sét Trong Mưa, Nhật Kim Anh đã chứng minh được thực lực qua những vai diễn có chiều sâu nội tâm. Tuy nhiên, thành công trong quá khứ cũng đặt ra cho nữ diễn viên thử thách trong việc vượt qua cái bóng của chính mình.

Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Nhật Kim Anh lại phải chờ thêm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu để tác phẩm chính thức ra rạp. Theo lịch phát hành mới, Mẹ Mìn có các suất chiếu sớm từ ngày 25/11.

Dù màn tái xuất chưa diễn ra thuận lợi như mong đợi, Nhật Kim Anh vẫn có cơ hội tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp. Sự công nhận của khán giả dành cho vai diễn lần này có lẽ sẽ là điều giúp niềm vui trở lại với điện ảnh của nữ diễn viên trở nên trọn vẹn.