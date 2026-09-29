Hạnh phúc hiện tại của Nhật Kim Anh

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại rõ nét của Nhật Kim Anh với nghệ thuật khi nữ diễn viên cùng lúc góp mặt trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn và trở lại sân khấu kịch với Cuốn Truyện Bị Đốt. Sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Nhật Kim Anh đang có niềm hạnh phúc riêng với nghề khi tiếp tục được hóa thân vào những nhân vật mới và đứng trước máy quay.

Trong Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh tham gia cùng Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê,... dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Jack Carry On. Bộ phim mang màu sắc huyền bí, xoay quanh những điều ước và những hệ quả phía sau chúng. Đây là dự án điện ảnh đáng chú ý của Nhật Kim Anh trong năm nay, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của cô trên màn ảnh rộng sau một khoảng thời gian khá dài.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang tìm thấy niềm vui trong hành trình trở lại với nghệ thuật.

Không chỉ trở lại với điện ảnh, Nhật Kim Anh còn tìm lại không gian diễn xuất từng gắn bó với mình là sân khấu. Cô tham gia Cuốn Truyện Bị Đốt tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, đánh dấu lần trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. Tại đây, nữ diễn viên có dịp hội ngộ Ốc Thanh Vân và thử sức với hình thức biểu diễn trực tiếp trước khán giả.

Hai dự án ở hai loại hình khác nhau phần nào cho thấy hướng hoạt động của Nhật Kim Anh trong giai đoạn hiện tại. Nếu điện ảnh mang đến cơ hội làm việc với những câu chuyện và cách thể hiện mới, sân khấu lại yêu cầu người diễn viên duy trì cảm xúc liên tục và làm chủ nhân vật ngay trước mắt khán giả. Việc trở lại cả hai lĩnh vực giúp nữ diễn viên có thêm không gian để tiếp tục phát triển khả năng diễn xuất.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu với vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt.

Trước khi có màn tái xuất này, Nhật Kim Anh đã trải qua một chặng đường dài với cả điện ảnh lẫn truyền hình. Cô từng ghi dấu qua Long Thành Cầm Giả Ca, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và nhiều bộ phim truyền hình. Trong đó, Tiếng Sét Trong Mưa là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của cô, đặc biệt với vai Thị Bình.

Nhân vật Thị Bình từng đưa Nhật Kim Anh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Vai diễn trải qua nhiều biến cố và thay đổi về tâm lý, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện nhân vật ở nhiều giai đoạn khác nhau. Đây cũng là một trong những vai diễn góp phần củng cố hình ảnh Nhật Kim Anh với những nhân vật có số phận nhiều thăng trầm.

Trước đó, với Long Thành Cầm Giả Ca, nữ diễn viên từng đảm nhận vai Cầm và nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Thành tích này trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình điện ảnh của cô, cho thấy Nhật Kim Anh đã có kinh nghiệm với những vai diễn đòi hỏi nhiều về cảm xúc và chiều sâu nhân vật.

Vì thế, khi nói về hạnh phúc hiện tại của Nhật Kim Anh, điều nổi bật nhất vẫn nằm ở chính hành trình làm nghề.

Từ những vai diễn trong quá khứ đến các dự án mới của năm 2026, Nhật Kim Anh đang tiếp tục duy trì con đường diễn xuất theo cách riêng. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc cô trở lại sau thời gian vắng bóng mà còn ở việc nữ diễn viên vẫn chủ động tìm kiếm những không gian mới để thử sức.

Vì thế, khi nói về hạnh phúc hiện tại của Nhật Kim Anh, điều nổi bật nhất vẫn nằm ở chính hành trình làm nghề. Sau nhiều năm đứng trước máy quay, cô tiếp tục có cơ hội trở lại màn ảnh rộng, bước lên sân khấu và hóa thân vào những nhân vật mới. Với một diễn viên, được tiếp tục sống cùng nhân vật và gặp lại khán giả qua những vai diễn có lẽ chính là niềm hạnh phúc đáng giá nhất.