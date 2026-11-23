Mới đây, trong buổi phỏng vấn quảng bá phim Ngày Con Còn Mẹ, nghệ sĩ Hồng Đào có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình làm nghề. Khi được khán giả gọi bằng những danh xưng như “Ảnh hậu”, “nữ hoàng màn ảnh”, nữ diễn viên bật cười và cho biết bản thân rất vui. Tuy nhiên, chị không quá đặt nặng danh tiếng mà chỉ muốn tiếp tục làm điều mình yêu thích, hết lòng với từng vai diễn và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột, Hồng Đào tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1983, sau đó trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu kịch. Năm 1994, chị sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại và từng bước trở lại với các dự án phim ảnh trong nước.

Nghệ sĩ Hồng Đào ngày càng ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu cảm xúc. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Hồng Đào ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh. Trong Mai của đạo diễn Trấn Thành, chị gây chú ý với vai bà Đào và giành giải Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2024. Cùng năm, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Chị Dâu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng. Năm 2025, chị tiếp tục tham gia Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại. Sang năm 2026, Hồng Đào xuất hiện trong Lên Hương, Ngày Con Còn Mẹ và dự án điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub.

Về đời tư, Hồng Đào từng có cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với nghệ sĩ Quang Minh. Cả hai có hai con gái và xác nhận ly hôn vào năm 2019. Sau đổ vỡ, chị tập trung chăm sóc các con, xây dựng cuộc sống riêng và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Hiện nữ nghệ sĩ sinh sống tại Mỹ, thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các dự án phim ảnh.

Năm 2023, Hồng Đào từng trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng sáu giờ tại Mỹ. Sau biến cố sức khỏe, chị thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Ở tuổi ngoài 60, khi hai con gái đã trưởng thành, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và nhiệt huyết với công việc.

Hồng Đào được khán giả ưu ái gọi là “Ảnh hậu” sau nhiều thành công điện ảnh. Ảnh: FBNV

Với Hồng Đào, hạnh phúc hiện tại không nằm ở những danh xưng hào nhoáng mà đến từ việc được sống với đam mê, tiếp tục gặp gỡ khán giả qua từng vai diễn và chứng kiến các con trưởng thành. Sau hơn 40 năm làm nghề, chị vẫn chọn cách làm việc hết lòng và tận hưởng hành trình nghệ thuật của mình.