Hạnh phúc hiện tại của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi trở lại của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan khi cả hai liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh đáng chú ý. Đặc biệt, cả hai lần đầu đóng cặp vợ chồng trong phim kinh dị Huyết Thống, càng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau những thăng trầm trong cuộc sống riêng, hai diễn viên đang từng bước nối lại hành trình nghệ thuật, tìm kiếm những dấu ấn mới qua các vai diễn và dự án tiếp theo.

Huyết Thống mở ra cơ hội để Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua một dự án mới. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 43, Lan Phương tiếp tục cho thấy sự bền bỉ với diễn xuất. Năm 2026, Lan Phương gây chú ý khi đảm nhận vai Sáy trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đây là nhân vật mang màu sắc bí ẩn, có diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc. Bộ phim vượt mốc doanh thu 201 tỷ đồng, góp phần đưa tên tuổi Lan Phương đến gần hơn với khán giả điện ảnh.

Trước đó, Lan Phương từng góp mặt trong Bố Già, Kẻ Ăn Hồn và Tử Chiến Trên Không. Các tác phẩm đều đạt kết quả khả quan tại phòng vé, góp phần cho thấy sự hiện diện liên tục của nữ diễn viên trong các dự án điện ảnh được chú ý. Qua những vai diễn khác nhau, Lan Phương cũng có thêm cơ hội làm mới hình ảnh và mở rộng phạm vi diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Lan Phương đảm nhận vai Sáy trong phim kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Ảnh: ĐPCC

Trên truyền hình, nữ diễn viên tiếp tục làm mới hình ảnh qua vai Kiều Thơ trong Đồng Hồ Đếm Ngược. Nhân vật có tính cách khác biệt, quyền lực và phần nào lập dị, tạo điều kiện để cô khai thác những khía cạnh diễn xuất mới. Sự hiện diện ở cả điện ảnh lẫn truyền hình giúp Lan Phương duy trì nhịp độ hoạt động nghệ thuật sau những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Với nữ diễn viên, hạnh phúc hiện tại không nhất thiết phải gắn với những cột mốc lớn lao. Việc được tiếp tục đóng phim, hóa thân vào những nhân vật mới và sống với công việc mình theo đuổi là điều có ý nghĩa. Bên cạnh sự nghiệp, cô còn dành sự quan tâm cho gia đình và các con, từng bước ổn định cuộc sống theo cách riêng.

Nếu Lan Phương đang xây dựng lại nhịp sống sau những biến động đời tư, Quách Ngọc Ngoan cũng có hành trình riêng để trở lại với nghệ thuật. Nam diễn viên từng là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt, ghi dấu ấn qua những vai diễn có chiều sâu tâm lý và hình tượng gai góc. Tuy nhiên, sau giai đoạn ít xuất hiện trên màn ảnh, anh trải qua những biến cố cá nhân, khiến hành trình hoạt động nghệ thuật có nhiều thay đổi.

Quãng thời gian nhiều biến động khiến hoạt động nghệ thuật của Quách Ngọc Ngoan có lúc chững lại. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn tìm cơ hội trở lại bằng những dự án mới, tiếp tục theo đuổi các nhân vật có tính cách phức tạp, nhiều xung đột nội tâm. Đây vốn là thế mạnh giúp anh tạo dấu ấn trong nhiều tác phẩm trước đó.

Năm 2026, Quách Ngọc Ngoan liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh như Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Trại Buôn Người và Huyết Thống. Trong đó, Trại Buôn Người gây chú ý tại phòng vé khi vượt mốc doanh thu 412 tỷ đồng. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, nhân vật phản diện góp phần tạo nên những diễn biến kịch tính của tác phẩm.

Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi đảm nhận vai Tài trong phim Trại Buôn Người. Ảnh: ĐPCC

Việc liên tục xuất hiện trong các dự án mới cho thấy Quách Ngọc Ngoan đang từng bước nối lại hoạt động nghệ thuật. Những vai diễn này tạo cơ hội để anh phát huy kinh nghiệm diễn xuất, đồng thời tiếp tục đến gần hơn với khán giả sau quãng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh.

Với một diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh, hành trình trở lại không chỉ nằm ở việc tìm kiếm cơ hội mà còn ở khả năng khẳng định bản thân bằng những vai diễn cụ thể. Thay vì chỉ được nhắc đến qua những biến cố đời tư, Quách Ngọc Ngoan đang có thêm cơ hội để khán giả nhìn nhận anh qua hoạt động nghệ thuật và các dự án mới.

Điểm giao nhau đáng chú ý giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong năm 2026 là Huyết Thống. Trong bộ phim kinh dị tâm linh này, hai diễn viên lần đầu kết hợp và vào vai vợ chồng, bên cạnh Quang Tuấn. Sự góp mặt của ba gương mặt có kinh nghiệm diễn xuất tạo thêm sức hút cho dự án, nhất là khi câu chuyện đặt các nhân vật vào những tình huống nhiều bí ẩn và căng thẳng.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng cặp vợ chồng trong phim kinh dị Huyết Thống. Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, Huyết Thống mới đây được giới thiệu tại Chợ Nội dung và Điện ảnh châu Á (ACFM), sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hợp trên màn ảnh trong vai một cặp vợ chồng. Với cả hai diễn viên, dự án không chỉ bổ sung một tác phẩm mới vào hành trình làm nghề mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường điện ảnh quốc tế, trong bối cảnh cả hai đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Sau những biến cố riêng, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đang từng bước tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình. Với Huyết Thống, cả hai lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong vai một cặp vợ chồng, tạo thêm dấu mốc mới trong sự nghiệp. Dự án cũng là cơ hội để hai diễn viên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất và tìm kiếm những dấu ấn mới trước khán giả.