Hạnh phúc đến muộn của Ninh Dương Lan Ngọc và nam diễn viên kém 8 tuổi

Đường đua điện ảnh Việt những ngày cuối tháng 10 đang trở nên sôi động với sự xuất hiện của Chị Chị Em Em 3. Bên cạnh dàn diễn viên được quan tâm, màn kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với màn ảnh rộng trong Chị Chị Em Em 3 sau nhiều năm vắng bóng.

Đặc biệt, dù chưa chính thức khởi chiếu, bộ phim đã sớm ghi nhận những tín hiệu khả quan về mặt thương mại. Tính đến 21 giờ ngày 29/10, theo Box Office Vietnam, Chị Chị Em Em 3 đã cán mốc doanh thu 15 tỷ đồng. Con số này phần nào cho thấy sức hút ban đầu của tác phẩm, đồng thời mang đến niềm vui cho những nghệ sĩ tham gia, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh.

Có thể nói, đây là một hạnh phúc đến muộn nhưng đầy ý nghĩa đối với Ninh Dương Lan Ngọc. Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, nữ diễn viên cuối cùng cũng có dịp trở lại với lĩnh vực từng giúp cô khẳng định tên tuổi. Trong khoảng thời gian không xuất hiện ở các dự án điện ảnh, Lan Ngọc chủ yếu hoạt động ở các chương trình truyền hình, đồng thời dành thời gian trau dồi khả năng diễn xuất.

Chính vì thế, việc trở lại với Chị Chị Em Em 3 không đơn thuần là một dự án mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên. Đặc biệt, vai diễn Thị Liễu đòi hỏi Lan Ngọc phải tiết chế nguồn năng lượng quen thuộc, thể hiện những sắc thái khác biệt so với hình ảnh mà khán giả từng biết đến.

Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3 nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả.

Đồng hành cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong lần tái xuất này là Quốc Anh, nam diễn viên kém cô 8 tuổi. Sau những dấu ấn trên màn ảnh rộng thời gian qua, Quốc Anh tiếp tục thử sức với một hình tượng mới trong Chị Chị Em Em 3. Màn nên duyên của cả hai vì thế nhận được sự quan tâm, nhất là khi họ có sự chênh lệch tuổi tác ngoài đời nhưng cùng góp mặt trong một câu chuyện tình cảm trên màn ảnh.

Đáng mừng hơn, những phản hồi tích cực bước đầu cùng doanh thu khả quan của bộ phim đang mang đến động lực không nhỏ cho cả hai diễn viên. Dẫu vậy, cột mốc 15 tỷ đồng mới chỉ là thành tích ban đầu, chưa đủ để khẳng định thành công chung cuộc của tác phẩm khi hành trình phòng vé vẫn còn ở phía trước.

Nam diễn viên kém Ninh Dương Lan Ngọc 8 tuổi - Quốc Anh cũng nhận được "mưa lời khen" trong Chị Chị Em Em 3.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, niềm hạnh phúc lần này có lẽ không chỉ nằm ở những con số doanh thu. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, nữ diễn viên đã có cơ hội tìm lại cảm giác được sống cùng nhân vật trên màn ảnh rộng, đón nhận sự quan tâm của công chúng dành cho vai diễn mới. Còn với Quốc Anh, việc tiếp tục góp mặt trong một dự án điện ảnh được chú ý cũng là cơ hội để nam diễn viên nối dài những dấu ấn trong năm 2026.

Sau tất cả, hạnh phúc đến muộn của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh không phải một câu chuyện tình cảm ngoài đời mà chính là niềm vui nghề nghiệp khi màn nên duyên trên phim bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực. Và với riêng Ninh Dương Lan Ngọc, đó còn là tín hiệu đáng mừng cho một hành trình mới sau nhiều năm chờ đợi để trở lại màn ảnh rộng.

Với riêng Ninh Dương Lan Ngọc, thành tích lần này còn là tín hiệu đáng mừng cho một hành trình mới sau nhiều năm chờ đợi để trở lại màn ảnh rộng.