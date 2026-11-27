Trong hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi, Quang Lê là một trong những người có vai trò đặc biệt. Không chỉ là người thầy, nam ca sĩ hơn Phương Mỹ Chi 24 tuổi còn được biết đến với vai trò cha đỡ đầu, từng đồng hành và dìu dắt giọng ca nhí trên những bước đường nghệ thuật đầu tiên.

Quang Lê là người dìu dắt, nâng đỡ Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.

Thời điểm Phương Mỹ Chi bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Việt nhí, Quang Lê đã dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện để nữ ca sĩ phát triển sự nghiệp. Cả hai từng có những màn hòa giọng ăn ý, chinh phục khán giả bằng những ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình. Sự kết hợp giữa giọng hát từng trải của Quang Lê và chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phương Mỹ Chi từng là một phần ký ức đẹp của nhiều khán giả.

Tuy nhiên, theo thời gian, Phương Mỹ Chi lựa chọn hoạt động độc lập, từng bước xây dựng bản sắc âm nhạc riêng. Những lần xuất hiện chung trên sân khấu của cả hai cũng dần trở nên thưa thớt. Mỗi người có một hành trình nghệ thuật, một định hướng phát triển riêng. Bởi vậy, cách đây không lâu, khi Quang Lê và Phương Mỹ Chi chính thức tái hợp trên sân khấu đại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, khoảnh khắc ấy nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi cùng Quang Lê và danh ca Hương Lan trên sân khấu đại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca cách đây chưa lâu.

Không còn là cô bé ngày nào được Quang Lê dìu dắt, Phương Mỹ Chi giờ đây đã trưởng thành, có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt và đủ khả năng tổ chức đại nhạc hội của chính mình. Việc mời người từng nâng đỡ mình trở lại sân khấu cũng khiến cuộc hội ngộ mang nhiều ý nghĩa hơn một màn kết hợp âm nhạc đơn thuần.

Thế nhưng, đằng sau niềm hạnh phúc ấy vẫn là những tiếc nuối. Bởi lẽ, với sự ăn ý trong giọng hát cũng như tình cảm mà khán giả dành cho cả hai, Quang Lê và Phương Mỹ Chi hoàn toàn có thể làm được nhiều điều hơn thay vì chỉ dừng lại ở một màn hòa giọng trong đêm nhạc.

Một sản phẩm âm nhạc chung, một dự án mang đậm màu sắc dân ca hay thậm chí là những đêm nhạc kết hợp giữa hai thế hệ đều là những điều đáng để kỳ vọng.

Dù mỗi người một hướng đi, Quang Lê và Phương Mỹ Chi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi mối quan hệ thân thiết.

Điểm chung đáng quý của Quang Lê và Phương Mỹ Chi là dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, cả hai vẫn dành tình yêu cho những giá trị âm nhạc truyền thống. Nếu Quang Lê ghi dấu ấn bằng những bản nhạc trữ tình, bolero thì Phương Mỹ Chi đang nỗ lực đưa chất liệu văn hóa dân gian đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ thông qua tư duy âm nhạc hiện đại. Chính sự khác biệt ấy, nếu được khai thác một cách khéo léo, có thể tạo nên những sản phẩm âm nhạc thú vị, vừa mang giá trị hoài niệm, vừa có hơi thở của thời đại.

Hạnh phúc dang dở của Phương Mỹ Chi và Quang Lê, vì thế, không nằm ở sự rạn nứt trong tình cảm thầy trò mà là những cơ hội kết hợp nghệ thuật vẫn còn bỏ ngỏ. Khán giả đã có dịp chứng kiến cả hai tìm lại sự đồng điệu trên sân khấu, nhưng vẫn mong chờ nhiều hơn thế.

Nhiều khán giả tiếc cho hạnh phúc dang dở của Phương Mỹ Chi và nam ca sĩ hơn 24 tuổi.

Sau tất cả, màn tái hợp vừa qua có lẽ không nên là dấu chấm hết cho một chương đẹp trong hành trình âm nhạc của Quang Lê và Phương Mỹ Chi, mà hoàn toàn có thể trở thành sự khởi đầu cho một chương mới, khi cả hai đã có những thành tựu và vị thế riêng.