Năm 2026 từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy. Bởi trước đó, cả hai được công bố cùng góp mặt trong dự án Người Được Chọn - tác phẩm từng ấn định lịch khởi chiếu vào ngày 6/11.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi Hoài Linh và Hạnh Thúy đều là những nghệ sĩ kỳ cựu, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sở hữu những dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, màn kết hợp của cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn về diễn xuất, đồng thời mang đến một tác phẩm đáng chú ý cho thị trường điện ảnh Việt trong giai đoạn cuối năm.

NSƯT Hoài Linh từng được công bố sẽ trở lại màn ảnh rộng trong Người Được Chọn.

Thế nhưng, điều đáng tiếc là đến thời điểm hiện tại, khi ngày khởi chiếu dự kiến đã trôi qua hơn hai tuần, Người Được Chọn vẫn chưa chính thức ra rạp. Không chỉ vậy, những thông tin mới liên quan đến dự án cũng khá ít ỏi. Bộ phim chưa công bố lịch phát hành thay thế, trong khi các hoạt động quảng bá như giới thiệu teaser, trailer hay hình ảnh mới của dàn diễn viên vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Trước đó, fanpage của Người Được Chọn được ghi nhận có bài đăng gần nhất vào đầu tháng 6. Khoảng thời gian im ắng kéo dài nhiều tháng khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về thời điểm tác phẩm chính thức đến với công chúng.

Theo nguồn tin riêng SAOstar có được trước đó, Người Được Chọn vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện hậu kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc dự án chưa khép lại, song thời điểm ra mắt vẫn cần chờ thông báo từ phía nhà sản xuất.

Đáng nói, năm 2026 hiện chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Với một dự án điện ảnh thương mại, việc triển khai các hoạt động quảng bá thường cần được chuẩn bị trước thời điểm phát hành từ một đến hai tháng. Chính vì vậy, khả năng Người Được Chọn kịp ra rạp trong năm nay đang trở nên khá mong manh. Nếu điều này xảy ra, màn kết hợp được mong chờ giữa Hoài Linh và Hạnh Thúy sẽ tiếp tục phải lùi lại. Sự dang dở ấy càng đáng tiếc khi cả hai nghệ sĩ đều có những thành công đáng chú ý tại phòng vé trong thời gian gần đây.

Song đáng tiếc, phim có NSƯT Hoài Linh đến hiện tại vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành mới.

Với Hoài Linh, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn thông qua hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, lần lượt ra mắt vào năm 2024 và 2025. Tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng của hai tác phẩm góp phần đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của anh với điện ảnh Việt. Trong khi đó, NSƯT Hạnh Thúy cũng liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng như Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Ma Xó hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Sự xuất hiện của Hạnh Thúy trong nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau cho thấy khả năng biến hóa của nữ nghệ sĩ. Cũng vì vậy, việc cô cùng Hoài Linh góp mặt trong Người Được Chọn từng mở ra kỳ vọng về một màn kết hợp thú vị giữa hai gương mặt giàu kinh nghiệm.

Thời gian qua, NSƯT Hạnh Thúy cũng liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng.

Đặc biệt, Hoài Linh được giới thiệu đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật có những diễn biến tâm lý phức tạp và gắn với hoạt động hầu đồng. Đây là dạng vai được kỳ vọng giúp nam nghệ sĩ mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt với những nhân vật quen thuộc trước đây. Tuy nhiên, khi bộ phim chưa thể ra mắt như kế hoạch, những kỳ vọng dành cho màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ vẫn chưa có cơ hội trở thành hiện thực trên màn ảnh rộng.

Dẫu vậy, sự chậm trễ của một dự án điện ảnh không đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực của ê-kíp trở nên vô nghĩa. Việc dành thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm có thể là lựa chọn cần thiết để đảm bảo chất lượng trước khi đưa phim đến với khán giả.

Nhiều khán giả mong một ngày không xa, NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy sẽ sớm ra mắt khán giả với Người Được Chọn.

Có thể nói, hạnh phúc dang dở của NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy lúc này chính là niềm vui được cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới nhưng chưa thể trọn vẹn bằng ngày ra mắt chính thức.

Sau những thành công riêng tại phòng vé, cả hai vẫn đang được khán giả chờ đợi sẽ có thêm một dấu ấn chung. Và dù cơ hội ra mắt Người Được Chọn trong năm 2026 ngày càng thu hẹp, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng rằng màn kết hợp của Hoài Linh và Hạnh Thúy sẽ sớm được giới thiệu đến công chúng trong thời gian tới.