Kiều Minh Tuấn có một năm tương đối thành công khi liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh được chú ý. Đáng kể nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng với doanh thu 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên chạm đến cột mốc này. Trước đó, anh còn tham gia Con Kể Ba Nghe, tác phẩm khai thác câu chuyện tình cảm gia đình, thu về khoảng 55 tỷ đồng và vượt điểm hòa vốn. Hai dự án cho thấy nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời tiếp tục thử sức với những dạng vai có màu sắc riêng.

Ở chiều ngược lại, Ngọc Trinh chưa có được kết quả phòng vé như kỳ vọng trong năm 2026. Sau những dấu ấn từ hai bộ phim trăm tỷ, cô trở lại với thể loại kinh dị qua Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, đảm nhận vai nữ chính Thanh. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thu về khoảng 12,6 tỷ đồng trước khi rời rạp. Kết quả này tạo nên sự tương phản đáng chú ý với thành tích của Kiều Minh Tuấn, nhất là khi cả hai từng có thời điểm cùng hợp tác trong một dự án điện ảnh.

Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng đóng cặp trong Duyên Ma năm 2022.

Thực tế, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn đã có nhiều dấu mốc phòng vé nổi bật trước năm 2026. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua Em Chưa 18 (2017), bộ phim đạt khoảng 171 tỷ đồng và đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng ngũ gương mặt ăn khách. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Tiệc Trăng Máu với doanh thu khoảng 175 tỷ đồng, Chị Mười Ba: Ba Ngày Sinh Tử đạt khoảng 108 tỷ đồng cùng nhiều tác phẩm có thành tích tốt như Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết, Chìa Khóa Trăm Tỷ và Nghề Siêu Dễ. Từ hài hước, tâm lý đến hành động, kinh dị, Kiều Minh Tuấn từng bước mở rộng khả năng diễn xuất thay vì đóng khung trong một hình tượng.

Trong khi đó, Ngọc Trinh cũng sở hữu những dấu mốc đáng kể dù số lượng phim điện ảnh không nhiều bằng đồng nghiệp. Từ Vòng Eo 56 và Vu Quy Đại Náo, cô dần có thêm cơ hội thử sức với những dạng vai đa dạng. Năm 2023, vai Tư Nhị trong Chị Chị Em Em 2 giúp nữ diễn viên có bộ phim đạt doanh thu khoảng 121 tỷ đồng. Đến năm 2024, cô tiếp tục đảm nhận vai Út Như trong Chị Dâu, tác phẩm thu khoảng 113 tỷ đồng và nhận được nhiều phản hồi tích cực về diễn xuất. Đây là hai dự án đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng.

Trước khi có những thành tích riêng, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng kết hợp trong Duyên Ma (2022). Phim xoay quanh Ngọc, cô gái có khả năng nhìn thấy linh hồn, và Minh, chàng trai trở thành hồn ma sau một tai nạn. Dù có hai diễn viên quen thuộc đảm nhận vai chính, tác phẩm chỉ thu về khoảng 6,8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đây cũng là dự án điện ảnh duy nhất cả hai cùng đóng chính tính đến nay.

Sau lần hợp tác trong Duyên Ma, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn có những bước tiến riêng trên màn ảnh rộng.

Sau 4 năm, mỗi người đã có những bước đi riêng trong sự nghiệp. Kiều Minh Tuấn tiếp tục duy trì vị thế qua các dự án ăn khách, còn Ngọc Trinh vẫn đang tìm kiếm tác phẩm đủ sức nối dài thành công của Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Sự chênh lệch trong thành tích năm 2026 vì thế trở thành điểm đáng chú ý khi nhìn lại hành trình của hai diễn viên kể từ lần hợp tác đầu tiên.