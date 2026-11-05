Hạnh phúc của Tiểu Vy bên nam ca sĩ hơn tuổi

Theo số liệu phòng vé tính sáng ngày 5/11, Bò Sữa Bay đạt doanh thu hơn 363,7 triệu đồng trong ngày, bán ra 4.527 vé với 851 suất chiếu, tạm đứng thứ ba doanh thu ngày. Tổng doanh thu của bộ phim tại thời điểm thống kê đạt gần 870 triệu đồng. Đây là kết quả ban đầu trước khi tác phẩm chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.

Không chỉ được chú ý bởi những con số phòng vé, Bò Sữa Bay còn nhận về nhiều phản hồi tích cực sau các suất chiếu đầu tiên. Đáng chú ý, một số nhà phê bình và người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo dành mức điểm 9-10/10 cho tác phẩm, đặc biệt ấn tượng với ý tưởng kịch bản, diễn xuất và cách xử lý hình ảnh.

Bò Sữa Bay nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Giám đốc sáng tạo Dzung Yoko thậm chí dành điểm 10/10 cho kịch bản gốc, diễn xuất và góc quay của bộ phim. Một số khán giả khác cũng chấm tác phẩm từ 9 đến 9,5 điểm, đánh giá cao cách kết hợp giữa hài đen, yếu tố kỳ ảo và những câu chuyện tình cảm gần gũi. Những phản hồi bước đầu giúp Bò Sữa Bay trở thành một trong những dự án đáng chú ý trong đợt phim đầu tháng 11.

Trước đó, Tiểu Vy cũng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng trên trang cá nhân. Nàng hậu đồng thời thông báo ca khúc Lỡ thương nhau chính thức ra mắt. Đây là bài hát nhạc phim, đánh dấu sự kết hợp của hai nghệ sĩ trong hoạt động quảng bá dự án.

Tiểu Vy cũng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng.

Trong Bò Sữa Bay, Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu, một người nông dân nghèo tìm cách tiếp cận San, con gái ông chủ trang trại bò sữa, nhằm đánh cắp công thức bí mật để cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. Trong khi đó, Tiểu Vy vào vai Mai, nhân vật có những tương tác đáng chú ý với Trâu. San do diễn viên Ngọc Xuân đảm nhận.

Bộ phim lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990, xoay quanh một công thức sữa kỳ lạ được cho là có khả năng chữa lành và khiến con người bay lên. Từ kế hoạch ban đầu của Trâu, hàng loạt tình huống bất ngờ xuất hiện, mở ra câu chuyện đan xen giữa hài đen, kỳ ảo và tình cảm đời thường.

Bên cạnh Nguyễn Hùng và Tiểu Vy, phim còn có sự góp mặt của Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh và Huy Tít. Đáng chú ý, Võ Điền Gia Huy tiếp tục đảm nhận dạng nhân vật phản diện. Nam diễn viên nhận được sự chú ý nhờ lối diễn xuất cuốn hút và khả năng biến hóa. Tiểu Vy cũng được một số khán giả ghi nhận sự tiến bộ, đặc biệt ở ánh mắt và cách thể hiện cảm xúc.

Với Tiểu Vy, Bò Sữa Bay tiếp tục là cơ hội để cô thử sức ở lĩnh vực điện ảnh sau khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong khi đó, Nguyễn Hùng hoạt động ở cả âm nhạc và diễn xuất, từng được khán giả chú ý qua những sản phẩm mang màu sắc tự sự. Màn kết hợp lần này giúp hai nghệ sĩ có thêm điểm giao trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời khiến khán giả chờ đợi câu chuyện của các nhân vật khi phim chính thức ra rạp.