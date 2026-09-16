Hạnh phúc của Tiến sĩ Anh Thơ, Thanh Thanh Hiền trẻ đẹp tuổi U60

Sao Việt 16/9: Diễn viên Bảo Thanh âu yếm chồng. Cô xúc động khi anh nói: "Chuyện nhỏ tuỳ em quyết, chuyện lớn để anh lo".

Ca sĩ Thanh Thanh Hiền trẻ đẹp, làm điệu với chiếc kính mát.

Diễn viên hài Thúy Nga khoe dáng giữa biển khơi.

Ca sĩ Anh Thơ viết: "Cứ mỗi lần được hát những bản tình ca quê hương đất nước, tôi thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhõm như được giải phóng tất cả cảm xúc trong lòng. Có lẽ, đó chính là điều kỳ diệu mà âm nhạc đã dành tặng cho người nghệ sĩ: được sống trọn vẹn với tiếng hát, được sẻ chia cảm xúc và được yêu thương trong từng khoảnh khắc".

MC Mai Ngọc quyến rũ.

Diễn viên Tuấn Trần tươi tắn đi làm.

Ca sĩ Toki Thành Thỏ điển trai.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đưa mẹ ra thăm Hà Nội.

Diễn viên Midu tạo dáng bên gánh trái cây.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến khoe vóc dáng với bikini.

Tú Liên

Ảnh: FBNV