Hạnh phúc của tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bên bạn trai

Nguyễn Quỳnh Anh vừa đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh hành trình chinh phục vương miện, chuyện tình của người đẹp bên bạn trai là TikToker Neyun (tên thật Bùi Mạnh Nguyên) cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, bạn trai của tân Hoa hậu Miss Universe Vietnam chia sẻ đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc đời thường bên Quỳnh Anh. Neyun hài hước cho biết 9 giờ tối, anh lên đồ bảnh bao để cùng bạn gái đi hẹn hò. Trái ngược với hình ảnh chỉn chu khi đi chơi, nam TikToker hài hước tự ví mình là người chăm chỉ làm việc, kiếm tiền vào ban ngày để có thể chăm lo cho người yêu.

Bạn trai của tân hoa hậu Miss Universe Vietnam chia sẻ khoảnh khắc hài hước.

Nhiều người dành lời khen cho cách Neyun thể hiện tình cảm với bạn gái. Một số ý kiến cho rằng sau khi Quỳnh Anh đăng quang, chuyện tình của cô và bạn trai càng nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả cũng thích thú trước hình ảnh nàng hậu có cuộc sống tình cảm vui vẻ, hạnh phúc bên người đồng hành lâu năm.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75 m và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026, cô từng được biết đến qua nhiều hoạt động trong làng thời trang và các cuộc thi nhan sắc. Quỳnh Anh từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Ngay sau khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, hình ảnh Quỳnh Anh bên Neyun tiếp tục được khán giả chú ý. Trong suốt hành trình bạn gái tham gia cuộc thi, nam TikToker cũng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ. Đáng chú ý, Neyun từng chuẩn bị bảng LED cổ vũ người yêu.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Quỳnh Anh bên bạn trai sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Quỳnh Anh và Neyun công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2025, sau một thời gian thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó, cả hai không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những buổi hẹn hò đến các hoạt động đồng hành trong cuộc sống.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi từng nhận không ít bình luận trên mạng xã hội. Trong đó, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người là chủ đề được chú ý. Neyun cao khoảng 1,63 m, thấp hơn bạn gái khoảng 10 cm. Một bộ phận khán giả từng đưa ra những nhận xét xoay quanh ngoại hình của cặp đôi.

Trước những ý kiến này, Quỳnh Anh từng lên tiếng bảo vệ chuyện tình cảm của mình. Người đẹp cho rằng tình yêu không nên được đánh giá dựa trên những tiêu chí như chiều cao hay điều kiện kinh tế. Quan điểm của cô nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả, đặc biệt là những người theo dõi chuyện tình của cặp đôi từ những ngày đầu.

Quỳnh Anh và Neyun công khai hẹn hò vào năm 2025.

Hiện tại, sau khi trở thành Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong khi đó, Neyun tiếp tục đồng hành và thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn gái. Những khoảnh khắc giản dị của cả hai vì thế cũng trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm bên cạnh hành trình mới của nàng hậu.