Hạnh phúc của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, dù mới bước vào các suất chiếu sớm từ tối 29/10, Chị Chị Em Em 3 đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Tác phẩm đứng đầu danh sách phim Việt có lượng vé đặt trước và doanh thu vé đặt trước cao nhất trong nửa cuối năm 2026. Phim cũng đạt doanh thu khoảng 9,8 tỷ đồng trong ngày chiếu sớm đầu tiên, trước khi tổng doanh thu tăng lên 20,6 tỷ đồng vào sáng hôm sau.

Đáng chú ý, chương trình cinetour của phim ghi nhận 12.000 vé được bán hết dù tác phẩm chưa chính thức ra rạp. Những con số ban đầu cho thấy sức hút của dự án, đồng thời tạo thêm kỳ vọng cho chặng đường tiếp theo tại phòng vé.

Dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3.

Với Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, đây là tín hiệu tích cực trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Cả hai đảm nhận những nhân vật có mối quan hệ tình cảm phức tạp, góp phần tạo nên câu chuyện nhiều nút thắt của phim.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ có số phận nhiều biến cố. Sau khi được Văn Cường (Steven Nguyễn) dùng tiền chuộc thân khỏi sòng bạc, cô trở về quê nhà và gặp lại Văn Tài (Quốc Anh), người bạn thân từ thời niên thiếu. Cuộc hội ngộ khiến Thị Liễu nhận ra tình cảm thật sự của mình, từ đó nảy sinh mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người chồng phải đối diện với những rạn nứt trong đời sống hôn nhân. Đây là dạng nhân vật có nhiều góc khuất, khác với hình tượng hành động từng giúp nam diễn viên tạo dấu ấn qua Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Việc tham gia Chị Chị Em Em 3 cũng mở ra cơ hội để Steven Nguyễn thử sức với màu sắc tâm lý, tình cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Sức hút của bộ phim còn đến từ sự góp mặt của Kỳ Duyên và Chi Pu. Kỳ Duyên đảm nhận Thị Mầu, nhân vật có vị trí quan trọng trong mạng lưới tình cảm của tác phẩm. Sau lần đầu thử sức với điện ảnh trong Bộ Tứ Báo Thủ, người đẹp tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai diễn có nhiều đất thể hiện hơn.

Chi Pu vào vai Thị Nương, góp mặt trong câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh cũng tham gia phim, tạo thêm điểm nhấn cho dàn diễn viên.

Trước Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc từng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Cua Lại Vợ Bầu với doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu 3 đạt khoảng 165 tỷ đồng. Trong khi đó, Steven Nguyễn ghi dấu với Mưa Đỏ đạt khoảng 714 tỷ đồng và Trại Buôn Người thu gần 489 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Những thành tích trước đó giúp hai diễn viên có thêm sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng. Với Chị Chị Em Em 3, tin vui doanh thu ngay trong những ngày đầu công chiếu là động lực đáng kể đối với Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc và toàn bộ ê-kíp.

Tác phẩm hiện chính thức khởi chiếu từ cuối tháng 10. Chặng đường phía trước vẫn còn để bộ phim tiếp tục chinh phục khán giả và hướng đến những cột mốc mới tại phòng vé Việt.