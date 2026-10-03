Hạnh phúc của Quang Lê bên nữ ca sĩ kém 24 tuổi

Quang Lê là một trong những giọng ca trữ tình, bolero được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp riêng, nam ca sĩ còn được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ kém anh 24 tuổi và từng được anh dìu dắt những ngày đầu vào nghề.

Mới đây, Quang Lê cho thấy sự háo hức, xen lẫn hạnh phúc trước giờ G khi đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tối 3/10 tại TP.HCM. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh có mặt tại buổi tập luyện cùng ê-kíp và viết: "Chuẩn bị cho đêm live show của con gái".

Quang Lê góp mặt trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Sự xuất hiện của Quang Lê được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc. Trước đó, Phương Mỹ Chi đã xác nhận nam ca sĩ là khách mời đặc biệt. Đây cũng là dịp hiếm hoi cả hai tái hợp trên sân khấu sau nhiều năm không còn đồng hành thường xuyên trong các dự án âm nhạc.

Ngay khi hình ảnh Quang Lê tập luyện được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và mong chờ màn kết hợp của hai "ba con". Với những người theo dõi Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu, sự tái ngộ lần này mang nhiều ý nghĩa bởi Quang Lê từng có khoảng thời gian đồng hành, hỗ trợ nữ ca sĩ khi cô mới bước chân vào con đường chuyên nghiệp.

Quang Lê cũng nhận cô làm con nuôi và hỗ trợ cô trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp. Sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty để phát triển con đường riêng, cả hai không còn xuất hiện thường xuyên cùng nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi vẫn gọi Quang Lê là "ba nuôi", trong khi nam ca sĩ nhiều lần thân tình gọi cô là "con gái". Trước thềm đêm nhạc, Quang Lê cũng thể hiện sự tự hào, hạnh phúc khi dõi theo hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Anh từng dành lời chúc mừng khi Phương Mỹ Chi ra mắt MV mới và bày tỏ sự hãnh diện trước sự đầu tư, chỉn chu của cô.

Quang Lê hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng thành công trong sự nghiệp nghệ thuật.

Sau hơn một thập kỷ, vị trí của cả hai trong âm nhạc đã có nhiều thay đổi. Phương Mỹ Chi từ "cô bé dân ca" ngày nào nay đã trở thành một nghệ sĩ trẻ chủ động xây dựng hướng đi riêng, đặc biệt theo đuổi những dự án kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại. Trong khi đó, Quang Lê vẫn hoạt động nghệ thuật và duy trì mối quan hệ với nhiều đồng nghiệp, học trò.

Chính vì vậy, niềm vui và hạnh phúc của Quang Lê trước giờ G không chỉ đến từ việc đứng trên một sân khấu lớn, mà còn từ việc chứng kiến con gái nuôi ngày nào trưởng thành và có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Màn tái hợp của 2 "ba con" vì thế được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến một tiết mục giàu cảm xúc trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Quang Lê từ Mỹ về Việt Nam, tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ công việc. Quang Lê cũng từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những sinh hoạt giản dị tại Mỹ đến những lần sum họp cùng gia đình.

Trong công việc, Quang Lê vẫn giữ niềm đam mê với sân khấu và âm nhạc. Việc trở về Việt Nam để tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi cũng cho thấy nam ca sĩ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người từng gắn bó với mình trong hành trình nghệ thuật.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.