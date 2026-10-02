Hạnh phúc của Phương Oanh khi qua Mỹ

Phương Oanh là người đẹp đăng quang Miss World Vietnam 2025, gây chú ý với nhan sắc trong trẻo cùng phong thái trẻ trung. Sau khi giành vương miện, cô tích cực tham gia các hoạt động thời trang, sắc đẹp và chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế trong thời gian tới.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi đến Mỹ và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Miss World Vietnam 2025 hào hứng check in tại sân bay, sẵn sàng cho hành trình khám phá xứ cờ hoa.

Phương Oanh hào hứng khi check in tại sân bay ở Mỹ.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh cập nhật: "Oanh đã có mặt tại Boston, USA". Sau khi đặt chân đến Mỹ, nàng hậu tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi.

Đáng chú ý, Phương Oanh cùng Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi và Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy check in tại thư viện Đại học Harvard. Không cần trang điểm cầu kỳ hay diện trang phục lộng lẫy, người đẹp vẫn nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trong trẻo, trẻ trung và cuốn hút.

Những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc tại Mỹ cũng cho thấy Phương Oanh có khoảng thời gian tận hưởng không khí tại một trong những thành phố nổi tiếng của nước Mỹ. Được biết, chuyến đi lần này của nàng hậu kết hợp giữa công tác và du lịch, khám phá những địa điểm nổi tiếng tại Mỹ.

Phương Oanh cùng 2 nàng hậu check in tại thư viện Đại học Harvard.

Bên cạnh việc trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, Phương Oanh còn dành sự quan tâm cho hành trình của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Cô kêu gọi khán giả cùng ủng hộ và bình chọn cho Emoura Phạm, người đẹp đang chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Từ Mỹ, Phương Oanh nhắn gửi đến người chị: "Em Oanh chúc chị Emoura Phạm sẽ thật vững tin, cố gắng chiến đấu hết mình và tụi em sẽ luôn đứng phía sau để ủng hộ chị ạ".

Động thái của Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc đời thường của nàng hậu, đồng thời thích thú trước những hình ảnh cô khám phá nước Mỹ. Một số khán giả cũng chú ý đến sự thân thiết giữa Phương Oanh và Yến Nhi, Kiều Duy trong chuyến đi.

Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc cá nhân, việc Phương Oanh công khai ủng hộ Emoura Phạm cũng nhận được sự quan tâm. Lời chúc của nàng hậu thể hiện sự đồng hành của cô với đại diện Việt Nam đang tham gia Miss Grand International 2026.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh tích cực xuất hiện tại nhiều hoạt động liên quan đến thời trang và sắc đẹp. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp có thêm cơ hội trau dồi khả năng trình diễn, giao tiếp trước công chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Danh hiệu Miss World Vietnam 2025 cũng mở ra cho Phương Oanh chặng đường mới khi cô được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2027, dự kiến diễn ra ở Tanzania. Đây là sân chơi quốc tế được khán giả trong nước dành nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau những thành tích đáng chú ý của các đại diện Việt Nam tại những mùa giải trước như Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Ý Nhi, Mai Phương...

Phương Oanh sẽ tham gia tranh tài tại Miss World 2027 diễn ra ở Tanzania.

Việc chuẩn bị cho một cuộc thi quốc tế đòi hỏi thí sinh không chỉ có ngoại hình mà còn cần khả năng trình diễn, giao tiếp, dự án cộng đồng và bản lĩnh sân khấu. Với Phương Oanh, khoảng thời gian trước Miss World 2027 được xem là cơ hội để người đẹp tiếp tục hoàn thiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Chuyến đi Mỹ lần này cũng mang đến cho Phương Oanh thêm những trải nghiệm mới. Bên cạnh công việc, việc khám phá những địa danh nổi tiếng và giao lưu với bạn bè có thể giúp nàng hậu có thêm trải nghiệm trong hành trình hoàn thiện hình ảnh trước khi bước vào đấu trường quốc tế.