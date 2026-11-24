Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, NSND Việt Anh hiện tận hưởng cuộc sống mới bên bà xã Chân Chân. Cả hai đã đăng ký kết hôn và cùng xây dựng tổ ấm tại TP.HCM. Đầu năm 2026, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ niềm vui khi mua được căn hộ riêng sau nhiều năm sống trong cảnh thuê trọ.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Chân Chân còn hỗ trợ chồng trong công việc nghệ thuật. Từng có kinh nghiệm sản xuất phim, cô hiện giúp NSND Việt Anh quản lý lịch trình, tư vấn công việc và xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Ở chiều ngược lại, nam nghệ sĩ cũng hướng dẫn vợ những kỹ năng diễn xuất khi cô tham gia một số dự án phim.

Đáng chú ý, cuộc sống của hai vợ chồng còn gắn với một công việc khá đời thường: kinh doanh đồ ăn trực tuyến. Trong khi Chân Chân đảm nhận việc nấu nướng, NSND Việt Anh thỉnh thoảng tự lái xe giao hàng cho khách khi có thời gian rảnh. Công việc này mang đến cho cả hai thêm niềm vui bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi U70 vẫn miệt mài với nghệ thuật

Dù có thêm những niềm vui trong cuộc sống riêng, NSND Việt Anh vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc diễn xuất. Nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh, đồng thời trở lại sân khấu với những vai diễn phù hợp.

Gần đây, ông góp mặt trong vở kịch lịch sử Hùng khí triều Trần của sân khấu IDECAF với vai Thái sư Trần Thủ Độ. Dù không còn hoạt động với cường độ như trước, Việt Anh vẫn dành sự nghiêm túc cho từng vai diễn và mong muốn được tiếp tục làm nghề.

Bên cạnh sân khấu, hình ảnh NSND Việt Anh xuất hiện bên xe cơm tấm ở tuổi U70 cũng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây thực chất là tạo hình của nam nghệ sĩ trong một dự án phim, không phải hình ảnh ông mưu sinh bằng nghề bán cơm tấm ngoài đời. Dẫu vậy, chi tiết này vẫn khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ – nơi ông có một mái ấm riêng, người bạn đời đồng hành và vẫn miệt mài với đam mê diễn xuất.

Ở tuổi U70, những niềm vui giản dị ấy dường như đã trở thành điều đáng quý với NSND Việt Anh sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.