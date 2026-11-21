Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình ăn khách. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất linh hoạt, cô còn được khán giả yêu mến bởi tính cách vui vẻ, gần gũi cùng những mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.

Mới đây, khoảnh khắc hậu trường buổi tập luyện cho fanmeeting của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ có mặt từ rất sớm, tích cực đồng hành cùng nữ diễn viên trong quá trình chuẩn bị.

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc trong buổi tập luyện cho fan meeting của nữ diễn viên. (Ảnh từ TikTok Light On TV)

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy cho thấy sự thân thiết, thoải mái khi tương tác với nhau. Cả hai vui vẻ trò chuyện, phối hợp ăn ý trong lúc tập luyện và thể hiện những khoảnh khắc hài hước. Sự ăn ý của bộ đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến nhiều khán giả thích thú.

Với những người yêu mến cả hai nghệ sĩ, màn tái hợp này mang đến niềm vui đặc biệt. Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy đã có nhiều năm duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Không chỉ thường xuyên tương tác vui vẻ, cả hai còn luôn dành sự ủng hộ cho đối phương trong công việc, sẵn sàng có mặt tại những sự kiện quan trọng của người còn lại.

Nếu như vài năm trước, Ninh Dương Lan Ngọc từng không ngại xuất hiện tại fanmeeting của Ngô Kiến Huy ở Nhật Bản để ủng hộ người đồng nghiệp thân thiết thì hiện tại, nam ca sĩ cũng dành sự quan tâm tương tự cho cô. Việc Ngô Kiến Huy tích cực tham gia tập luyện và góp mặt trong fanmeeting đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau.

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy thoải mái, thân thiết khi tập luyện cùng nhau. (Ảnh từ TikTok Light On TV)

Dù mỗi người đều có công việc và định hướng riêng, Ninh Dương Lan Ngọc cùng Ngô Kiến Huy vẫn giữ được sự gắn bó qua nhiều năm. Tình bạn đồng nghiệp không chỉ được thể hiện bằng những lời nói mà còn qua sự hiện diện và ủng hộ dành cho nhau ở những thời điểm quan trọng.

Đáng chú ý, bên cạnh sự thích thú trước màn kết hợp trên sân khấu, không ít khán giả còn nhiệt tình ghép đôi Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, đến nay, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và luôn dành cho nhau sự ủng hộ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Ở một góc độ khác, niềm hạnh phúc của Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy còn nằm ở việc cả hai vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tiếp tục nhận được tình cảm của đông đảo khán giả, có những người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ các hoạt động cá nhân. Đồng thời, việc những người đồng nghiệp thân thiết vẫn sẵn lòng đồng hành trong những cột mốc quan trọng cũng là điều đáng trân trọng.

Hạnh phúc của Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy là duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cả hai được nhiều khán giả ủng hộ, thậm chí tích cực "đẩy thuyền".

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn Nương đã giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu.

Bên cạnh phim ảnh, cô còn tạo được sức hút khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là những gameshow đòi hỏi sự hoạt ngôn, hài hước và khả năng tương tác với đồng nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia những dự án mới và dành thời gian giao lưu với khán giả.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng. Dù thường xuyên được khán giả ghép đôi với một số đồng nghiệp nam vì sự tương tác thân thiết, nữ diễn viên chưa công khai một mối quan hệ tình cảm nào ở thời điểm hiện tại. Cô vẫn tập trung cho công việc, các dự án cá nhân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc.