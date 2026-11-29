Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Tăng Khánh Chi và con trai Dustin. Sau hai năm đăng ký kết hôn, cuộc sống của nam diễn viên có nhiều thay đổi đáng kể, từ việc đón thêm thành viên mới đến xây dựng cơ ngơi khang trang tại TP.HCM.

Đầu tháng 11, Quang Minh cùng vợ tổ chức sinh nhật tròn hai tuổi cho con trai Dustin tại nhà riêng. Không lựa chọn một bữa tiệc xa hoa, gia đình nam nghệ sĩ quây quần trong không gian ấm cúng. Quang Minh còn hài hước gọi quý tử là cây hài nhí, mong con lớn lên trong tình yêu thương và tiếp tục mang tiếng cười đến cho mọi người.

Quang Minh cùng bà xã Tăng Khánh Chi tổ chức sinh nhật tròn hai tuổi cho con trai trong không gian ấm cúng tại nhà riêng.

Đáng chú ý, bé Dustin ngày càng được nhận xét có nhiều đường nét giống Quang Minh, từ khuôn mặt đến nụ cười. Sự xuất hiện của cậu bé được xem là niềm vui đặc biệt đối với nam nghệ sĩ khi bước sang tuổi xế chiều.

Trước đó, Quang Minh và Tăng Khánh Chi chính thức chuyển về căn nhà phố mới tại khu vực Nhà Bè, TP.HCM vào tháng 8/2026. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 233m², gồm bốn tầng với kiến trúc hiện đại. Đây là thành quả mà Quang Minh dành nhiều tâm huyết sau thời gian tích cực hoạt động nghệ thuật và tích lũy tài chính.

Theo Quang Minh, bà xã là người trực tiếp tham gia lựa chọn vật liệu, màu sơn và cách bài trí nội thất. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng điều khiến anh hạnh phúc nhất không nằm ở giá trị căn nhà mà là cảm giác bình yên khi có gia đình chờ đợi sau mỗi ngày làm việc.

Vượt qua khoảng cách 37 tuổi, Quang Minh và Tăng Khánh Chi đã có hai năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng.

Chuyện tình của Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng khiến công chúng bất ngờ vì khoảng cách 37 tuổi. Cả hai quen nhau năm 2023 tại một sự kiện âm nhạc của ca sĩ Cao Thái Sơn, sau đó dần nảy sinh tình cảm. Năm 2024, Quang Minh đăng ký kết hôn với bạn đời khi biết tin cô mang thai.

Dù đã trở thành vợ chồng hợp pháp, Quang Minh và Tăng Khánh Chi không tổ chức đám cưới rình rang. Nam nghệ sĩ cho rằng ở độ tuổi hiện tại, điều quan trọng hơn cả là sự đồng hành và trách nhiệm dành cho gia đình.

Quang Minh từng trải lòng rằng sau những biến cố tình cảm, anh có giai đoạn cảm thấy cô đơn và thèm những bữa cơm gia đình. Chính sự chu đáo, biết vun vén của Tăng Khánh Chi đã giúp nam diễn viên dần mở lòng, tìm lại cảm giác ấm áp trong cuộc sống.

Quang Minh chú trọng chăm sóc sức khỏe với mong muốn được đồng hành lâu dài cùng con trai nhỏ.

Ở tuổi 67, Quang Minh không giấu được những áp lực khi làm cha của một em bé còn nhỏ. Nam nghệ sĩ thừa nhận càng yêu thương con, anh càng lo lắng về sức khỏe và tương lai. Vì vậy, Quang Minh duy trì việc tập gym, bơi lội và chăm sóc bản thân để có thể đồng hành lâu dài cùng con trai.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Quang Minh vẫn giữ niềm đam mê với điện ảnh. Xuất thân từ sân khấu kịch, nam nghệ sĩ từng trở thành gương mặt hài nổi tiếng tại hải ngoại khi kết hợp cùng Hồng Đào. Sau khi trở về Việt Nam, Quang Minh tiếp tục khẳng định sức hút qua những bộ phim như Em Chưa 18, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Cái Giá Của Hạnh Phúc và Làm Giàu Với Ma.

Dù đã bước sang tuổi 67, Quang Minh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh.

Riêng năm 2026, Quang Minh tiếp tục xuất hiện trong hai dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Dù phần lớn đảm nhận các vai phụ, nam nghệ sĩ vẫn mong muốn tạo dấu ấn bằng những nhân vật có cá tính, khiến khán giả nhớ đến sau khi rời rạp.

Không chỉ dành thời gian cho công việc, Quang Minh còn thường xuyên cùng bà xã du lịch, tận hưởng cuộc sống. Trong chuyến đi Tứ Xuyên gần đây, hình ảnh nam diễn viên trẻ trung, tình tứ bên Tăng Khánh Chi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau nhiều thăng trầm, Quang Minh tìm thấy niềm hạnh phúc tuổi xế chiều trong cuộc sống bình yên bên vợ trẻ và con trai nhỏ.

Sau hai năm đăng ký kết hôn, Quang Minh đang có những điều từng mong mỏi ở tuổi xế chiều. Một mái ấm khang trang, người bạn đời đồng hành, con trai nhỏ đáng yêu và cơ hội tiếp tục đứng trước máy quay. Với Quang Minh, hạnh phúc hiện tại không còn là những ánh hào quang rực rỡ mà chính là cảm giác có người để thương và có nhà để trở về.