Hạnh phúc của mẹ, ta đã bao giờ hỏi?

Người mẹ, nền móng hình thành thế giới nội tâm của con

Các tác giả thuộc khoa Tâm lý, trường Arizona State University đã thực hiện nghiên cứu: đánh giá việc nuôi dạy con cái của người mẹ (sự nhạy cảm và tính xâm phạm) và các biểu hiện cảm xúc tích cực đã được quan sát trong một buổi chơi tự do với trẻ mới biết đi ở 18 và 30 tháng.

Kết quả cho thấy, ngoài những tác động trực tiếp của tính cách người mẹ đến việc nuôi dạy con cái, khả năng biểu lộ cảm xúc của người mẹ được phát hiện là một con đường có thể giải thích mối quan hệ giữa tính cách người mẹ và việc nuôi dạy con cái.

Một nghiên cứu của tác giả Laurie J. Hannigan và cộng sự đã được thực hiện ở 2.232 cặp song sinh người Anh (51,1% là nữ) từ khi sinh ra đến 18 tuổi. Kết quả cho thấy, những cặp song sinh được cha mẹ yêu thương hơn trong những năm thơ ấu được đánh giá là cởi mở, tận tâm và dễ chịu hơn.

Trong nghiên cứu "Mối quan hệ giữa việc nuôi dạy con cái và tính cách của trẻ" (Rzhanova, IE - 2020); trẻ em có mức độ kiểm soát tiêu cực của cha mẹ cao có điểm loạn thần kinh cao hơn và điểm mức độ kiểm soát thấp hơn.

Như vậy, cảm xúc của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý cảm xúc của con. Khi mẹ căng thẳng, trẻ sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực ấy, dễ trở nên lo âu, nóng nảy hoặc khép kín.

Chị Phan Thị Thanh Thúy (Quảng Trị) từng chia sẻ: “Gần 10 năm tôi sống trong tình trạng căng thẳng và mất ngủ triền miên. Tôi mang áp lực công việc về nhà, khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề. Con gái tôi bắt đầu xa cách, thậm chí có những hành vi như ở lì trong phòng hay cãi lại mẹ. Tôi nhận ra hình ảnh của mình đang sao chép qua con.”

Thời gian này, tâm trạng của chị luôn nặng nề, luôn thấy mệt mỏi nghĩ đến hàng tá việc phải đến tay mình từ chỗ làm đến ở nhà. Chị không tìm thấy niềm vui trong công việc, mỗi ngày đi làm như một cái máy và cảm thấy thời gian một ngày trôi qua quá lâu. Chị cũng dần mất kết nối với mọi người xung quanh. Và đêm đến, chị chỉ đi ngủ khi đã kiệt sức.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chị Thúy mà là thực trạng của rất nhiều người mẹ hiện đại. Những áp lực cuộc sống và tiêu chuẩn xã hội khiến sức khỏe tinh thần của người mẹ bị bào mòn mỗi ngày. Họ ít có thời gian nghỉ ngơi, ít được lắng nghe và dần đánh mất cảm xúc tích cực bên trong chính mình. Và cả những cảm xúc yêu thương trong chính tổ ấm mình dựng xây.

Sức khỏe tinh thần của người mẹ đang bị bào mòn bởi những áp lực “làm mẹ, làm vợ”. (Ảnh minh họa)

Cảm xúc của mẹ là chiếc gương phản chiếu tâm hồn của con

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành) người nhiều năm đồng hành cùng cha mẹ thay đổi và dẫn dắt con cái, cũng khẳng định rằng: “Trẻ em không nghe lời khuyên, chúng sao chép năng lượng cảm xúc. Khi người mẹ bình an, con cái sẽ học được sự vững vàng và bình yên.”

Trong quá trình đồng hành cùng hàng nghìn phụ nữ phát triển bản thân, Bà Lanh cũng nhận ra rằng, thông thường cha mẹ hay để ý hành vi của con hơn là để ý cảm xúc của con. Nhưng sự thật là, cảm xúc thúc đẩy hành vi. “Cái gốc” là cảm xúc chứ không phải hành vi.

Bà Lanh cho rằng, xã hội thường khen ngợi người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà quên mất cảm xúc của chính họ. Đồng thời, con trẻ cần không phải một người mẹ hoàn hảo mà là một người mẹ hạnh phúc.

Hiện nay các dịch vụ chăm sóc phụ nữ lại chỉ tập trung vào thể chất như spa, yoga, giảm cân mà thiếu hẳn không gian để họ được sẻ chia, được “nuôi dưỡng” tâm hồn.

Bà Lanh khẳng định: Trong hành trình nuôi dạy con cái, điều quan trọng nhất là sự trưởng thành của cha mẹ rồi mới đến dưỡng dục con cái. Một người mẹ khi không được lắng nghe sẽ dần mất kết nối với chính mình và hệ quả là mất kết nối với cả gia đình. Mẹ bình an thì con cái mới hạnh phúc.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh khuyến khích cha mẹ “sửa mình” trước khi “sửa con”. (Ảnh Minh Trí Thành)

Chăm sóc tinh thần cho mẹ chính là đầu tư cho thế hệ tương lai

Khi loay hoay để tìm giải pháp cho mình, chị Thúy vô tình biết đến và tham gia các chương trình chia sẻ của Minh Trí Thành. Chị bắt đầu thay đổi: học cách lắng nghe cơ thể, buông bỏ áp lực, tập yêu bản thân và tham gia chạy.

“Trước đây tôi mất ngủ suốt nhiều năm. Nhưng chỉ sau vài buổi chia sẻ, tôi đã có thể ngủ ngon, thấy mình nhẹ nhõm hơn. Tôi tìm thấy được hạnh phúc trong 1 ngày làm việc”.

Từ khi mẹ thay đổi, hai con của chị cũng dần kết nối lại với mẹ. Con trai mỗi sáng đều ôm mẹ trước khi đi học, con gái thì nấu ăn, cùng mẹ dọn dẹp, tâm sự những điều nhỏ nhặt trong ngày. Bữa cơm gia đình không còn im lặng, mà tràn đầy tiếng cười.

Công việc của chị ở bệnh viện cũng khởi sắc hơn. Chị trở nên bình tĩnh, tập trung và truyền được năng lượng tích cực cho đồng nghiệp. Ngay cả chồng chị, người từng xa cách suốt nhiều năm giờ cũng đồng hành trong việc chăm con, nấu ăn và chia sẻ công việc nhà.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần của mẹ chính là đầu tư cho tương lai. Bởi đứa trẻ hạnh phúc không thể lớn lên trong một người mẹ kiệt sức.

Đã bao lâu rồi, chúng ta chưa thật sự hỏi mẹ rằng: mẹ có đang hạnh phúc không? Đừng để những lo toan thầm lặng bào mòn niềm vui sống và nguồn năng lượng trong gia đình. Ghé thăm https://minhtrithanh.com/ để tìm thấy sự thấu hiểu, những bài học chữa lành tâm thức và đồng hành cùng mẹ trên hành trình lấy lại an yên từ bên trong.