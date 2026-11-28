Gần 10 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam đã có nhiều đổi thay. Những gương mặt trẻ liên tục trưởng thành, các đội tuyển gặt hái thành tích đáng tự hào và đặc biệt, bóng đá xứ Nghệ đang xuất hiện một tiền đạo đủ sức mang đến niềm tin về sự tiếp nối. Đó là Nguyễn Đình Bắc.

Trong ngày trở lại với giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, Công Vinh gây chú ý với những phát biểu về bóng đá Việt Nam. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam từng ba lần giành danh hiệu cao quý này, lần đầu tiên khi mới 19 tuổi. Công Vinh xem những thành tích của các đội tuyển và sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá nước nhà.

Ngày 7/12/2016, Lê Công Vinh chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở bán kết AFF Cup.

Đó cũng có thể là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người từng dành phần lớn tuổi trẻ để cống hiến cho đội tuyển. Công Vinh đã rời sân cỏ, nhưng bóng đá Việt Nam không dừng lại ở những gì anh và thế hệ của mình từng làm được. Sau chức vô địch AFF Cup 2008 với bàn thắng đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trải qua những hành trình mới, những thế hệ mới và những cột mốc chưa từng có. Nhìn lại chặng đường ấy, người hâm mộ có thể thấy bóng đá Việt Nam đã có thêm nhiều cầu thủ đủ bản lĩnh bước ra sân chơi lớn.

Công Vinh đặc biệt dành sự quan tâm cho Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo cùng quê Nghệ An đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam. Tại lễ công bố Quả bóng vàng 2026, cựu danh thủ khẳng định nếu được tham gia bình chọn, anh sẽ lựa chọn Đình Bắc cho danh hiệu cao quý nhất. Đây không đơn thuần là sự ưu ái dành cho một cầu thủ đồng hương, mà còn là sự ghi nhận đối với những gì tiền đạo trẻ đã thể hiện trong màu áo CLB và các đội tuyển.

Đình Bắc đang có một năm đáng nhớ. Anh cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á, đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục để lại dấu ấn bằng khả năng ghi bàn và tạo đột biến. Trong màu áo CLB, anh cũng có những đóng góp quan trọng trên hành trình chinh phục các danh hiệu. Ở tuổi 22, Đình Bắc đang cho thấy tiềm năng để trở thành một trong những tiền đạo nội tiêu biểu của bóng đá Việt Nam.

Câu chuyện càng có ý nghĩa khi Đình Bắc cũng trưởng thành từ bóng đá Nghệ An, quê hương đã sản sinh ra Công Vinh. Trước đó, Công Phượng từng được kỳ vọng trở thành người kế thừa đàn anh nhờ tài năng và sức hút đặc biệt. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ có một hành trình riêng. Công Phượng để lại dấu ấn theo cách của mình, còn Đình Bắc đang nổi lên với khả năng ghi bàn và những đóng góp rõ nét hơn ở đội tuyển trong giai đoạn hiện tại.

Có lẽ, Công Vinh không cần một người phải trở thành bản sao của mình. Điều đáng quý hơn là bóng đá Việt Nam tiếp tục sản sinh những tiền đạo tài năng, những cầu thủ trẻ dám khát vọng và đủ bản lĩnh để chinh phục những cột mốc mới. Đình Bắc có thể chưa thể sánh với di sản mà Công Vinh đã tạo dựng, nhưng sự trưởng thành của một cầu thủ xứ Nghệ như anh chắc chắn mang đến niềm vui cho những người từng đi trước.

Gần 10 năm sau ngày chia tay sân cỏ, Công Vinh vẫn dõi theo bóng đá Việt Nam và đặt niềm tin vào thế hệ kế tiếp. Nếu ngày trước anh từng mang niềm tự hào về cho xứ Nghệ bằng những bàn thắng và danh hiệu, thì hôm nay, anh có thể nhìn thấy một cầu thủ trẻ đang tiếp tục viết nên câu chuyện ấy. Bóng đá luôn cần những người kế thừa, và với một cựu danh thủ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc tên tuổi của mình được nhắc lại, mà là nhìn thấy những thế hệ sau có thể đi xa hơn.