Mới đây, Lan Phương và Doãn Quốc Đam tiếp tục nhận được sự quan tâm khi cùng chuẩn bị trở lại phòng vé Việt trong thời gian sát nhau. Đáng chú ý, cả hai từng tạo nên một trong những cặp vợ chồng được yêu thích trên sóng VTV, nhưng giờ đây lại đứng trước những thử thách hoàn toàn khác biệt trên màn ảnh rộng.

Ba năm trước, Lan Phương và Doãn Quốc Đam lần đầu đóng cặp trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình phát sóng năm 2023. Khi ấy, Lan Phương đảm nhận vai Hà, người vợ hoạt ngôn, nóng tính nhưng giàu tình cảm, trong khi Doãn Quốc Đam hóa thân thành Thành, người chồng hiền lành, điềm đạm và thường xuyên phải nhường nhịn vợ.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng gây sốt khi hóa thân thành cặp vợ chồng Hà - Thành trên sóng VTV.

Sự đối lập về tính cách cùng khả năng tung hứng tự nhiên giúp cặp đôi trở thành điểm sáng của bộ phim. Những màn tranh cãi, giận dỗi rồi làm hòa của Hà và Thành khiến khán giả vừa bật cười vừa đồng cảm, góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm về đề tài gia đình.

Đến năm 2025, Lan Phương và Doãn Quốc Đam tiếp tục tái hợp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đóng vợ chồng, cả hai lại hóa thân thành Linh và Đăng, hai nhân vật vướng vào mối quan hệ ngoài luồng gây tranh cãi.

Sự thay đổi từ cặp vợ chồng hài hước sang hai nhân vật có mối quan hệ tình cảm phức tạp cho thấy khả năng biến hóa của Lan Phương và Doãn Quốc Đam. Đặc biệt, những phân cảnh thân mật và xung đột tâm lý của cả hai từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Tái hợp sau hai năm, Lan Phương và Doãn Quốc Đam gây bất ngờ với mối quan hệ đầy tranh cãi trên màn ảnh nhỏ.

Sau hai lần hợp tác trên truyền hình, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đang có những bước tiến riêng ở lĩnh vực điện ảnh. Với Lan Phương, năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi khi nữ diễn viên liên tục thử sức với những nhân vật mang màu sắc tâm lý và kinh dị.

Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương tiếp tục góp mặt trong Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu ngày 25/12/2026. Bộ phim đánh dấu lần đầu cô đóng vai vợ chồng với Quách Ngọc Ngoan trên màn ảnh rộng.

Trong Huyết Thống, Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thể hiện. Cuộc sống gia đình tưởng chừng bình yên bất ngờ đảo lộn khi con gái xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ liên quan đến thế lực siêu nhiên.

Lan Phương lần đầu đóng cặp cùng Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp cuối tháng 12/2026.

Đáng chú ý, vai diễn đòi hỏi Lan Phương thể hiện nỗi đau, sự bất lực và bản năng bảo vệ con của một người mẹ. Nữ diễn viên từng tiết lộ đã sử dụng những cảm xúc thật từ cuộc sống để hóa thân vào nhân vật, mang đến những phân cảnh khóc nghẹn trong trailer.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam cũng chuẩn bị tái xuất điện ảnh với Trên Con Đường Mới, dự kiến ra rạp ngày 1/1/2027. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, tâm lý tội phạm, đánh dấu màn trở lại sau nhiều năm của Trần Bảo Sơn trong vai trò đạo diễn và diễn viên.

Doãn Quốc Đam chuẩn bị tái xuất điện ảnh với hình tượng bí ẩn, khác biệt những vai diễn quen thuộc trên truyền hình.

Khác với những nhân vật quen thuộc trên truyền hình, Doãn Quốc Đam xuất hiện với tạo hình lịch lãm, phong thái bí ẩn và tham gia vào câu chuyện về thế giới ngầm, quyền lực cùng những cuộc đối đầu nguy hiểm. Đây được xem là cơ hội để nam diễn viên tiếp tục khai thác sở trường hóa thân thành những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Đáng nói, hai bộ phim có lịch ra mắt dự kiến chỉ cách nhau một tuần, đưa Lan Phương và Doãn Quốc Đam trở lại cuộc đua phòng vé vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2026 và 2027. Dù không tiếp tục đóng chung, cả hai vẫn có cơ hội ghi dấu với những vai diễn mới.

Từng là cặp đôi ăn ý của phim giờ vàng VTV, Lan Phương và Doãn Quốc Đam nay chuẩn bị chinh phục phòng vé với hai dự án riêng.

Từ cặp vợ chồng từng gây sốt màn ảnh nhỏ, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đang từng bước khẳng định sức hút ở điện ảnh và chờ đợi sự đón nhận của khán giả.