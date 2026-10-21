Hạnh phúc của chàng trai hơn 9 tuổi với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam. Gần đây, nữ ca sĩ kết hợp với Bảo Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên sau màn hợp tác ăn ý.

Mới đây, Bảo Định hào hứng chia sẻ đoạn clip đập hộp món quà đặc biệt do Phương Mỹ Chi gửi tặng nhân dịp 20/10. Nam diễn viên không giấu được niềm vui, công khai bày tỏ sự hạnh phúc khi nhận quà từ người đồng nghiệp thân thiết.

Bảo Định bày tỏ niềm vui khi nhận quà từ Phương Mỹ Chi.

Nam diễn viên bày tỏ: "Khui quà của người thương Phương Mỹ Chi. Nói xem ai đặc biệt bằng tui. 20/10 nhưng mà mình lại là người được nhận quà haha".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách Bảo Định thể hiện niềm vui khi được nữ ca sĩ dành tặng điều đặc biệt.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp để lại bình luận trêu chọc đồng nghiệp. Cô cho biết nhạc nền trong video có âm lượng quá lớn, lấn át cả phần giới thiệu món quà của nam diễn viên. "May quá khúc sau hết nhạc mới biết ảnh review cái gì", nữ ca sĩ hài hước tương tác.

Màn đối đáp tự nhiên, vui vẻ của cả hai khiến người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả dành lời khen cho sự thân thiết giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định, thậm chí tích cực "đẩy thuyền", mong cặp đôi hơn kém nhau 9 tuổi tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm.

Phương Mỹ Chi tương tác thân thiết với Bảo Định khi nam diễn viên khui quà do nữ ca sĩ tặng.

Trước đó, Bảo Định từng xuất hiện tại đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Cả hai khiến khán giả phấn khích khi tái hiện tiết mục Thiên Đường Với Người Thương và tổ chức một màn "đám cưới" ngay trên sân khấu. Những tương tác ngọt ngào, tự nhiên của hai nghệ sĩ càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để ghép đôi.

Sau khi cùng tham gia dự án âm nhạc, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vẫn giữ mối quan hệ gần gũi. Nam diễn viên thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho nữ ca sĩ, trong khi cô cũng thoải mái tương tác, trêu đùa đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến nay, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Vì vậy, những khoảnh khắc thân mật giữa họ vẫn chủ yếu được khán giả nhìn nhận như dấu hiệu của một tình bạn đẹp, đồng thời trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Nam diễn viên 32 tuổi tái hiện cảnh đám cưới cùng Phương Mỹ Chi trong một tiết mục trên sân khấu.

Ở tuổi trưởng thành, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy sự chuyển mình trong âm nhạc, từ hình ảnh cô bé dân ca từng gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí đến một nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm màu sắc riêng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không chỉ duy trì thế mạnh ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca mà còn thử nghiệm những cách thể hiện hiện đại, kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình này là dự án Vũ trụ Cò bay. Thông qua sản phẩm, Phương Mỹ Chi khai thác các chất liệu văn học, văn hóa Việt Nam và đưa chúng vào những sáng tác có cách tiếp cận gần gũi với khán giả trẻ. Hướng đi này giúp cô từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có bản sắc riêng, thay vì chỉ gắn với danh xưng "cô bé dân ca" như thời điểm mới nổi tiếng.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện và dự án hợp tác với những nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc kết hợp cùng Bảo Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương cũng cho thấy nữ ca sĩ sẵn sàng mở rộng trải nghiệm nghệ thuật, tạo thêm những tương tác mới với công chúng.

Khán giả dành sự yêu thích trước màn kết hợp của Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Về đời tư, Phương Mỹ Chi tương đối kín tiếng. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc, gia đình và bạn bè, nhưng không công khai chuyện tình cảm. Bởi vậy, mối quan hệ thân thiết giữa cô và Bảo Định càng khiến người hâm mộ tò mò. Dù chưa có xác nhận về việc hẹn hò, sự ăn ý của cả hai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong thời gian tới, khán giả kỳ vọng Phương Mỹ Chi tiếp tục có những sản phẩm âm nhạc chất lượng, đồng thời giữ được sự tự nhiên, gần gũi vốn tạo nên thiện cảm của cô trong mắt công chúng.