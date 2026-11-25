Sau 4 năm chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, nữ kình ngư bất ngờ tái xuất và giành những tấm HCV quý giá. Nhưng điều khiến người hâm mộ vui hơn cả không chỉ là thành tích, mà còn là việc cô tìm lại được tình yêu với môn bơi sau những năm tháng từng phải sống dưới áp lực thành tích.

Cuối năm 2022, Ánh Viên quyết định giải nghệ khi vẫn đang ở độ tuổi đẹp đối với một vận động viên bơi lội. Đó là lựa chọn không dễ dàng, bởi cô từng là niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam, gắn liền với những tấm huy chương, kỷ lục và kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ. Phía sau ánh hào quang ấy là những năm tháng tập luyện khắc nghiệt cùng áp lực mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

Ở tuổi 30, Ánh Viên có một lần trở lại đường đua xanh đầy cảm xúc. Ảnh: FBNV

Sau khi rời đường đua, Ánh Viên có cơ hội sống với nhịp điệu riêng, không còn phải đặt thành tích lên hàng đầu. Thế nhưng, tình yêu dành cho bơi lội vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Sau 4 năm, cô quyết định trở lại, không phải để chứng minh bản thân vẫn có thể chiến thắng hay tìm kiếm thêm danh hiệu.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ.

Đó là màn công khai “tình yêu” đặc biệt nhất của nữ kình ngư ở tuổi 30. Cô thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình vẫn còn nguyên vẹn. Sau tất cả những áp lực và vinh quang, Ánh Viên có thể trở lại với bơi lội bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn, đơn giản là được làm điều mình yêu thích.

Đặc biệt, màn tái xuất ấy mang đến niềm hạnh phúc lớn khi Ánh Viên liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cô giành HCV 100 m bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75, phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018. Cô còn giành thêm 2 tấm HCV ở các nội dung khác, nâng thành tích lên 3 HCV trong lần trở lại.

Bốn năm trước, Ánh Viên rời đường đua sau những tháng ngày chịu nhiều áp lực. Bốn năm sau, cô trở lại vì vẫn còn yêu bơi và được đón nhận niềm vui chiến thắng. Ở tuổi 30, có lẽ không món quà nào ý nghĩa hơn việc được sống với đam mê mà không còn phải gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng.

Với Ánh Viên, 3 HCV là thành quả đáng tự hào, nhưng hạnh phúc lớn nhất có lẽ là tìm lại được tình yêu với đường đua xanh.