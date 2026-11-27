Lý Hải và Minh Hà là một trong những cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến của làng giải trí Việt. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đồng hành trong công việc, đặc biệt là hành trình xây dựng thương hiệu điện ảnh Lật Mặt kéo dài suốt một thập kỷ. Thế nhưng, năm 2026, việc vợ chồng Lý Hải chọn chia tay đường đua điện ảnh khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối.

Lý Hải và Minh Hà là một trong những cặp đôi Vbiz được đông đảo khán giả yêu mến.

Kể từ phần Lật Mặt đầu tiên ra mắt năm 2015 đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng phát hành năm 2025, Lý Hải và Minh Hà đã cùng nhau đi qua một hành trình đáng nhớ. Từ một dự án điện ảnh, Lật Mặt dần phát triển thành thương hiệu với 8 phần phim, ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng tại phòng vé và có được lượng khán giả trung thành.

Đặc biệt, những năm gần đây chứng kiến sự thăng hoa của vợ chồng Lý Hải trên thị trường điện ảnh. Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt doanh thu 273 tỷ đồng, Lật Mặt 7: Một Điều Ước thu về 482 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng ghi nhận 231 tỷ đồng. Chỉ tính riêng ba phần phim gần nhất, thương hiệu này đã mang về tổng doanh thu gần 1.000 tỷ đồng.

Những thành quả ấy không chỉ là niềm hạnh phúc của Lý Hải và Minh Hà mà còn là niềm vui của những khán giả đã đồng hành cùng cả hai từ những ngày đầu làm điện ảnh. Chứng kiến một thương hiệu từng bước trưởng thành, liên tục chinh phục những cột mốc mới về doanh thu, người hâm mộ càng có thêm lý do để kỳ vọng vào hành trình tiếp theo của vợ chồng nam đạo diễn. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại chưa thực sự trọn vẹn khi năm 2026 chứng kiến sự vắng bóng của Lật Mặt trên đường đua phòng vé.

Việc Lý Hải và Minh Hà chia tay điện ảnh trong năm 2026 khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau 10 năm, khán giả đã quá quen với việc chờ đợi những dự án điện ảnh mới của Lý Hải và Minh Hà, đặc biệt là vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Từ những thông tin đầu tiên về dự án, hình ảnh hậu trường, trailer cho đến ngày phim chính thức ra rạp, tất cả dần trở thành những cột mốc được người hâm mộ mong chờ.

Vì vậy, khi cuộc hẹn ấy bất ngờ bị ngắt quãng, nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng. Họ vui vì những thành quả mà Lý Hải và Minh Hà đã đạt được sau một thập kỷ, song cũng tiếc vì chưa thể tiếp tục chứng kiến cả hai chinh phục những cột mốc mới cùng Lật Mặt.

Đáng nói, hồi tháng 5, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà từng có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhìn lại hành trình đã qua. Cả hai khẳng định: "Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, với nhiều giấc mơ chưa kể hết và những câu chuyện chưa dừng lại". Chính lời chia sẻ này càng khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối. Bởi phía sau những thành công đã đạt được, Lý Hải và Minh Hà dường như vẫn còn nhiều điều muốn thực hiện, nhiều câu chuyện muốn gửi gắm đến khán giả thông qua điện ảnh.

Mới đây, việc vợ chồng nam đạo diễn chia sẻ hình ảnh Lý Hải kèm dòng trạng thái "Hẹn cả nhà nhé" cũng khiến người hâm mộ thêm phần háo hức. Dù chưa có thông tin chính thức về phần phim tiếp theo của Lật Mặt, động thái này vẫn mở ra hy vọng về một cuộc tái ngộ sau khoảng thời gian vắng bóng.

Nhiều khán giả mong Lý Hải và Minh Hà sẽ sớm quay trở lại trong tương lai.

Dẫu vậy, nhìn ở góc độ tích cực, cuộc chia tay đường đua điện ảnh trong năm 2026 có thể là khoảng nghỉ cần thiết đối với Lý Hải và Minh Hà. Sau một thập kỷ dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng thương hiệu, cả hai có thêm thời gian để nghỉ ngơi, tìm kiếm những ý tưởng mới và chuẩn bị cho một hành trình dài hơi hơn.

Có lẽ, niềm hạnh phúc của những người yêu mến Lý Hải và Minh Hà sẽ thực sự trọn vẹn khi được chứng kiến cả hai trở lại màn ảnh rộng, tiếp tục kể những câu chuyện còn dang dở và nối dài thành công của thương hiệu Lật Mặt.

Một năm vắng bóng có thể khiến khán giả tiếc nuối, nhưng chưa hẳn đã làm tình cảm dành cho thương hiệu này phai nhạt. Bởi sau 10 năm đồng hành, điều người hâm mộ mong muốn không chỉ là được nhìn thấy Lý Hải và Minh Hà thành công, mà còn là được tiếp tục trở thành một phần trong hành trình nghệ thuật của cả hai. Và có lẽ, cuộc chia tay trong năm 2026 chỉ khiến niềm hạnh phúc ấy tạm thời chưa trọn vẹn, để dành cho một ngày tái ngộ nhiều cảm xúc hơn trong tương lai.