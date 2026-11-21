Theo số liệu phòng vé tính đến 10h00 ngày 11/11, Bò Sữa Bay thu về hơn 287 triệu đồng trong ngày, bán được 2.703 vé với 1.073 suất chiếu. Sau những ngày đầu công chiếu, tổng doanh thu của phim đạt khoảng 14,1 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Dù có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ được chú ý như Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy, Bò Sữa Bay vẫn chưa tạo được sức bật đủ lớn để vươn lên nhóm dẫn đầu phòng vé. Trong bối cảnh nhiều tác phẩm cùng thời điểm cạnh tranh suất chiếu và sự quan tâm của khán giả, thành tích hiện tại cho thấy bộ phim vẫn cần thêm thời gian để cải thiện doanh thu.

Dàn diễn viên trong phim Bò Sữa Bay.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện về hành trình tìm kiếm công thức đặc biệt tại một nông trại bò sữa, bộ phim còn khai thác mối quan hệ tình cảm nhiều trắc trở của các nhân vật trẻ. Trong đó, Tiểu Vy và ca sĩ Nguyễn Hùng có những tương tác đáng chú ý qua hai vai diễn Mai và Trâu.

Trong Bò Sữa Bay, Nguyễn Hùng vào vai Trâu, chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, luôn mong muốn tìm cách thay đổi cuộc sống của gia đình. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, Trâu tìm cách tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái của chủ trang trại bò sữa, với mục đích lấy công thức đặc biệt do cô nắm giữ. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, anh dần nảy sinh tình cảm với San, khiến kế hoạch ban đầu có nhiều thay đổi.

Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, một nhân viên làm việc tại trang trại. Nhân vật dành tình cảm cho Trâu nhưng không nhận được sự đáp lại như mong muốn. Trong khi Mai có những rung động dành cho chàng trai này, Trâu lại hướng sự chú ý về phía San. Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật tạo nên tuyến tình cảm nhiều khúc mắc trong phim.

Tiểu Vy và Nguyễn Hùng trong Bò Sữa Bay.

Dù không phải cặp đôi trung tâm của câu chuyện, Mai và Trâu vẫn có những phân đoạn thể hiện sự quan tâm, gần gũi. Nhân vật Mai được xây dựng với nét tính cách có phần hồn nhiên, giàu tình cảm. Tuy nhiên, trước lựa chọn của Trâu, cô phải đối diện với thực tế rằng người mình thương không có cùng cảm xúc.

Với Tiểu Vy, vai Mai cũng là một trải nghiệm diễn xuất đáng chú ý trong hành trình thử sức với điện ảnh. Sau khi được biết đến rộng rãi qua các hoạt động nghệ thuật và danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực phim ảnh. Trong khi đó, Nguyễn Hùng vốn được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, đặc biệt qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Bò Sữa Bay đánh dấu lần đầu anh đảm nhận vai chính trong một phim điện ảnh.

Về tổng thể, Bò Sữa Bay lựa chọn cách kết hợp hài đen, tình cảm và yếu tố giả tưởng trong bối cảnh nông trại bò sữa tại Mộc Châu. Dù có ý tưởng riêng và sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ, bộ phim vẫn chưa đạt được bước tiến nổi bật về doanh thu sau những ngày đầu ra rạp. Hành trình phòng vé của tác phẩm vẫn đang tiếp diễn, trong khi câu chuyện tình cảm dang dở của Mai và Trâu trở thành một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.