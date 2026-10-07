Hạnh phúc chưa trọn vẹn của Quang Lê khi gặp nữ ca sĩ kém 24 tuổi

Quang Lê là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, quê hương, sở hữu lượng khán giả ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ còn được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ kém anh 24 tuổi.

Gần đây, Quang Lê tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi và gây chú ý với màn xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ lựa chọn áo dài truyền thống nhưng khoác thêm áo vest bên ngoài. Chia sẻ về trang phục, Quang Lê cho biết đây là cách giúp anh khéo léo che đi ngoại hình có phần tăng cân, đồng thời tạo sự mới mẻ trong cách phối đồ, kết hợp nét truyền thống của áo dài với phong cách hiện đại.

Hình ảnh Quang Lê trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Tuy nhiên, màn phối trang phục của Quang Lê cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả dành lời khen cho sự sáng tạo, cho rằng cách kết hợp này tạo điểm nhấn riêng và giúp nam ca sĩ xuất hiện khác biệt trên sân khấu.

Trong khi đó, một số ý kiến lại nhận xét cách phối chưa thực sự phù hợp, đồng thời góp ý Quang Lê có thể giảm cân thêm để diện trang phục đẹp và cân đối hơn.

Đáng chú ý, bên cạnh những bàn luận về ngoại hình, khoảnh khắc Quang Lê đứng chung sân khấu với Phương Mỹ Chi vẫn mang đến nhiều cảm xúc. Nam ca sĩ từng dành nhiều tình cảm cho con gái nuôi, đồng hành và dìu dắt cô trong những năm đầu sự nghiệp. Phương Mỹ Chi cũng từng dành tặng Quang Lê một bộ áo dài truyền thống như món quà chứa đựng tình cảm giữa hai người.

Với Quang Lê, việc được đứng trên sân khấu cùng Phương Mỹ Chi và nhận món quà từ con gái nuôi rõ ràng là một niềm vui đáng trân trọng. Tuy nhiên, niềm vui, hạnh phúc ấy phần nào chưa trọn vẹn khi câu chuyện trang phục lại trở thành tâm điểm tranh luận.

Điều đáng nói, những ý kiến trái chiều chủ yếu xoay quanh cách phối đồ và ngoại hình, thay vì phủ nhận tình cảm cũng như sự gắn bó giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi. Sau nhiều năm, mối quan hệ của hai thầy trò vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Khán giả phản ứng trái chiều về cách Quang Lê kết hợp trang phục trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi vốn có mối quan hệ thân tình từ nhiều năm trước. Khi Phương Mỹ Chi bước ra từ một cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Ở thời điểm đó, Quang Lê là một trong những người đồng hành, hỗ trợ và có những định hướng nhất định cho nữ ca sĩ trẻ trên con đường nghệ thuật.

Nam ca sĩ từng dành nhiều lời khen cho tài năng của Phương Mỹ Chi, đồng thời tạo điều kiện để cô có thêm cơ hội xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Mối quan hệ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi không chỉ dừng lại ở công việc mà dần trở nên gần gũi như tình cảm cha con. Quang Lê từng gọi Phương Mỹ Chi là con gái nuôi và nhiều lần thể hiện sự tự hào trước những bước tiến của cô.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi cũng luôn dành sự trân trọng cho người từng dìu dắt mình trong những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ trưởng thành hơn qua từng năm, dần xây dựng được dấu ấn riêng và có những bước chuyển đáng chú ý trong âm nhạc. Dù không còn hoạt động theo hình ảnh của một "cô bé dân ca" ngày nào, Phương Mỹ Chi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Quang Lê.

Quang Lê và Phương Mỹ chi duy trì mối quan hệ thân tình suốt nhiều năm.

Hiện tại, cả hai tiếp tục có những dịp đồng hành trên sân khấu và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Việc Phương Mỹ Chi tặng Quang Lê bộ áo dài truyền thống cũng cho thấy sự gắn bó giữa hai người vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Với khán giả, những khoảnh khắc Quang Lê và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện vì thế không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc mà còn gợi nhắc về chặng đường mà nữ ca sĩ từng được người thầy, người cha nuôi đồng hành.

Quang Lê bay từ Mỹ về Việt Nam, xuất hiện trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.