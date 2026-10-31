Hành lang tối, hẹp hay quá trống đều có vấn đề: Cách xử lý để nhà thoáng và tiện nghi hơn

Dưới đây là 5 vấn đề thường gặp và cách khắc phục để thiết kế hành lang thông thoáng, đẹp mắt hơn.

Hành lang quá hẹp và kéo dài

Hành lang hẹp, dài là đặc điểm phổ biến trong các căn nhà phố, đặc biệt là nhà ống. Do diện tích hạn chế, khu vực này thường ít được ưu tiên khi thiết kế nhà, dẫn đến lối đi chật chội, thiếu ánh sáng và thông gió.

Một hành lang quá hẹp có thể gây bất tiện khi nhiều người cùng di chuyển, vận chuyển đồ đạc hoặc sử dụng xe đẩy. Với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, lối đi chật còn làm tăng nguy cơ va chạm, vấp ngã. Nếu hai bên hành lang bố trí thêm tủ, kệ hoặc đồ trang trí nhô ra, diện tích sử dụng thực tế càng bị thu hẹp.

Hành lang quá hẹp có thể gây bất tiện khi di chuyển, vận chuyển đồ đạc

Hành lang quá rộng nhưng bỏ trống

Không phải cứ hành lang rộng là không gian sẽ tiện nghi hơn. Nếu diện tích này quá lớn nhưng không được tổ chức hợp lý, khu vực chuyển tiếp giữa các phòng có thể trở nên lạnh lẽo, thiếu điểm nhấn và gây cảm giác lãng phí diện tích.

Đây cũng là phần không gian có thể tận dụng để tăng công năng cho ngôi nhà. Tùy diện tích thực tế, gia chủ có thể bố trí tủ âm tường để cất đồ, kệ trang trí mỏng, tranh treo hoặc một góc cây xanh nhỏ. Với hành lang đủ rộng, một chiếc ghế nghỉ gọn nhẹ cũng có thể tạo thêm tiện ích.

Hành lang tối, thiếu ánh sáng

Hành lang thường nằm sâu bên trong nhà, ít tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên. Nếu không được tính toán hệ thống chiếu sáng ngay từ đầu, khu vực này dễ trở nên tối tăm, gây bất tiện khi di chuyển, nhất là vào buổi tối hoặc ban đêm.

Giải pháp đơn giản là bố trí đèn trần hoặc đèn âm trần dọc theo lối đi, bảo đảm ánh sáng phân bổ tương đối đồng đều, không tạo những khoảng tối khó quan sát. Có thể kết hợp đèn tường để tăng tính thẩm mỹ, nhưng nên tránh lắp đặt quá nhiều nguồn sáng gây chói mắt.

Hành lang tối tăm dễ gây bất tiện khi di chuyển, nhất là vào buổi tối hoặc ban đêm

Hành lang đối diện trực tiếp cửa phòng ngủ hoặc cửa chính

Một số ngôi nhà có hành lang dài, thẳng và dẫn trực tiếp đến cửa phòng ngủ hoặc cửa chính. Cách bố trí này không nhất thiết gây ra vấn đề về mặt kết cấu, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư và cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Gia chủ có thể khắc phục bằng cách sử dụng bình phong, vách ngăn nhẹ hoặc bố trí cây xanh phù hợp để tạo ranh giới mềm giữa các khu vực. Rèm cửa cũng là một lựa chọn trong một số thiết kế. Tuy nhiên, cần cân nhắc kích thước và vị trí để không cản trở lối đi, che khuất tầm nhìn hoặc làm giảm ánh sáng tự nhiên.

Phối màu và ánh sáng thiếu hài hòa

Màu sắc và ánh sáng có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về diện tích, độ thoáng và tính thẩm mỹ của hành lang. Nếu sử dụng quá nhiều gam màu tối trong một khu vực vốn thiếu sáng, không gian có thể trở nên nặng nề, chật chội hơn.

Với hành lang nhỏ, các gam màu sáng như trắng, kem, be hoặc vàng nhạt thường là lựa chọn phù hợp vì giúp phản xạ ánh sáng và tạo cảm giác rộng rãi. Gia chủ vẫn có thể sử dụng màu đậm làm điểm nhấn ở một mảng tường, khung tranh hoặc đồ trang trí, thay vì phủ kín toàn bộ khu vực.

Ánh sáng cũng cần được lựa chọn đồng bộ với màu sắc và vật liệu nội thất. Tông sáng ấm vừa phải thường tạo cảm giác dễ chịu, trong khi ánh sáng quá yếu khiến hành lang thiếu an toàn, còn đèn quá chói lại gây khó chịu khi di chuyển. Có thể kết hợp đèn trần và đèn tường để tạo chiều sâu, nhưng không nên lạm dụng nhiều kiểu đèn khác nhau trong một không gian hẹp.