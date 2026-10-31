Hành lang nghị trường: Tạo động lực tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân

Trong những ngày tháng đặc biệt đó, Báo CAND vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tổ chức sản xuất đúng kế hoạch, kết nối vận động các doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng dịch bệnh…, dù có lúc từ Tổng Biên tập đến một số phóng viên, nhân viên, tài xế phải đưa đi "cách ly tập trung" 2 tuần vì đều là những F1, F2…