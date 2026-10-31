Hành lang nghị trường: Tạo động lực tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân
Năm 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại Kỳ họp thứ Hai, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, với yêu cầu tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hanh-lang-nghi-truong-tao-dong-luc-tang-truong-nang-cao-doi-song-nhan-dan-10441328.html