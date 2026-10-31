Hành lang nghị trường: Phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển bền vững
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính vẫn đang ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội xem xét dự án Luật Đất đai (sửa đổi), với trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường quản lý, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí đất đai.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hanh-lang-nghi-truong-phat-huy-nguon-luc-dat-dai-cho-phat-trien-ben-vung-10441323.html