Hành lang nghị trường: Gỡ 'nút thắt' tài chính, tôn trọng quyền tự thỏa thuận trong kinh doanh bất động sản

Thửa đất được UBND xã giao từ năm 1994, đã được cấp sổ đỏ với diện tích 194m2 và gia đình sử dụng ổn định, nộp thuế liên tục hơn 25 năm. Đến tháng 2/2026, chính quyền địa phương ra quyết định thu hồi sổ với lý do cấp không đúng đối tượng.