Hành lang nghị trường: Gỡ 'nút thắt' tài chính, tôn trọng quyền tự thỏa thuận trong kinh doanh bất động sản
Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có những chính sách nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng thị trường kinh doanh bất động sản. Các quy định mới không chỉ nhằm minh bạch hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà mà còn hướng tới tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp lý trong hoạt động đầu tư, chuyển nhượng và phát triển hạ tầng. Để làm rõ hơn những điểm mới mang tính đột phá cũng như các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo luật, bên hành lang kỳ họp, phóng viên báo đại biểu nhân dân đã trao đổi với đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương - đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hanh-lang-nghi-truong-go-nut-that-tai-chinh-ton-trong-quyen-tu-thoa-thuan-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-10441332.html