Hành lang nghị trường: Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, tính ổn định và hiệu quả thực thi

Dù tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hành vi dùng tay cầm điện thoại khi điều khiển xe máy vẫn diễn ra. Chỉ trong một giờ làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, CSGT Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, có trường hợp người vi phạm còn không đội mũ bảo hiểm, đeo tai nghe khi lái xe.