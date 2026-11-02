Hành lang Chơn Thành – Hoa Lư khơi thông kết nối, tạo lực đẩy tăng trưởng

Trao đổi với Người Đưa Tin bên lề Diễn đàn Cấp cao DigiFest Đồng Nai 2026, ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, chia sẻ định hướng khai thác hành lang Chơn Thành – Hoa Lư gắn với khu vực phía Bắc Tp.HCM. Theo ông, kết nối hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là những yếu tố quan trọng để khai thác tiềm năng khu vực.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.Đồng Nai, nhấn mạnh yêu cầu hình thành hệ sinh thái logistics số tích hợp cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của Tp.Đồng Nai.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp

Theo ông Phạm Ngọc Thuận, hành lang Chơn Thành – Hoa Lư có tiềm năng tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và khu vực biên giới Campuchia. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hoạt động lưu thông hàng hóa, lao động và dịch vụ giữa các khu vực sẽ có thêm điều kiện thuận lợi.

Ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex phát biểu tham luận tại Diễn đàn Cấp cao DigiFest Đồng Nai 2026.

Quốc lộ 13 hiện là một trong những trục giao thông quan trọng. Khi các tuyến cao tốc Tp.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và Gia Nghĩa – Chơn Thành được đầu tư, hoàn thiện và kết nối, mạng lưới giao thông sẽ mở rộng liên kết giữa khu vực phía Bắc Tp.HCM với Tây Nguyên. Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tạo thêm hướng giao thương với Campuchia, mở ra cơ hội phát triển xuất nhập khẩu và logistics xuyên biên giới.

Bên cạnh đường bộ, tuyến đường sắt Chơn Thành – Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép đang được nghiên cứu phương án đầu tư, được kỳ vọng bổ sung phương thức vận tải khối lượng lớn, tăng khả năng kết nối hàng hóa với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Để phát huy hiệu quả, các tuyến giao thông cần được kết nối với đường vào khu công nghiệp, ga hàng hóa, trung tâm logistics, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư. Mục tiêu là hình thành mạng lưới liên vùng thống nhất, phục vụ sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Becamex cũng đề xuất nghiên cứu mô hình Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ thế hệ mới tại những vị trí phù hợp trên hành lang Chơn Thành – Hoa Lư, kế thừa kinh nghiệm triển khai tại Becamex – Bình Phước. Theo đó, khu công nghiệp cần gắn với đô thị, dịch vụ, đào tạo nhân lực và logistics; ngành nghề thu hút đầu tư được lựa chọn dựa trên lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường.

Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp, vùng nguyên liệu cao su, điều và kinh nghiệm chế biến. Theo ông Thuận, việc bổ sung công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và mở rộng mạng lưới khách hàng sẽ góp phần gia tăng giá trị sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Phát triển logistics số, nâng sức cạnh tranh

Theo ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, hình thành hệ sinh thái logistics số tích hợp cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ vào vận tải, kho bãi mà còn liên quan đến quy hoạch không gian phát triển và đầu tư hạ tầng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.Đồng Nai phát biểu tham luận tại Diễn đàn Cấp cao DigiFest Đồng Nai 2026.

Thứ nhất, tích hợp quy hoạch và kết nối hạ tầng logistics. Cần nghiên cứu tổng thể mối liên kết giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông liên vùng. Quy hoạch phải xuất phát từ nhu cầu vận hành chuỗi cung ứng, đồng thời tính đến khả năng phát triển dài hạn. Dữ liệu và công nghệ số có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu, mô phỏng phương án kết nối và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, kết nối và chia sẻ dữ liệu logistics. Cần xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu giữa doanh nghiệp vận tải, kho bãi, khu công nghiệp, cảng, sân bay và cơ quan quản lý. Các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, phân quyền truy cập, trách nhiệm chia sẻ, bảo mật và an toàn thông tin phải được xác định rõ, bảo đảm việc kết nối mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ gắn với hiệu quả thực tế. Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, bản sao số và các nền tảng số có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu vận chuyển, nhận diện nguy cơ ùn tắc, giám sát hàng hóa và tối ưu hóa phương án vận tải. Việc triển khai cần phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu và được đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện. Cơ quan quản lý Nhà nước định hướng phát triển, hoàn thiện hạ tầng; doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành và chia sẻ dữ liệu; các đơn vị công nghệ cung cấp giải pháp, hỗ trợ chuyên môn. Thay vì triển khai đồng loạt trên quy mô lớn, cần lựa chọn những luồng hàng hóa hoặc cụm liên kết có nhu cầu rõ ràng để thí điểm, đánh giá và từng bước nhân rộng.

Việc phát triển logistics số cần gắn chặt với quy hoạch giao thông, công nghiệp và đô thị. Khi các đầu mối vận tải được kết nối hiệu quả, dữ liệu được chia sẻ phù hợp và công nghệ được ứng dụng đúng nhu cầu, doanh nghiệp có thể giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng đáp ứng thị trường.

Từ góc nhìn doanh nghiệp và cơ quan quản lý, hành lang Chơn Thành – Hoa Lư cần được phát triển trong tổng thể liên kết vùng, với sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương và doanh nghiệp. Đây là điều kiện để khai thác tốt hơn lợi thế giao thông, công nghiệp và logistics, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới cho Tp.Đồng Nai.