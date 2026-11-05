Hành khách trên máy bay có biểu hiện bất thường, các bác sĩ hợp sức hỗ trợ

Theo đó, chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19 giờ 50 phút, ngày 4-11. BS Nguyễn Văn Bé Hai chia sẻ, sau khoảng 15 phút, nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, run tay chân.

Hình ảnh BS Nguyễn Văn Bé Hai hỗ trợ người bệnh trên chuyến bay lan tỏa trên mạng xã hội.

Tiếp viên hàng không đến hỗ trợ ban đầu. Nhưng sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, BS Nguyễn Văn Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Có bốn bác sĩ cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách. Khi biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí.

Qua kiểm tra, huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg. BS nhận định người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Ông vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi.

Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

BS Nguyễn Văn Bé Hai thăm khám cho một người bệnh tại BV Thống Nhất.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, BS Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất thay đổi có thể làm tăng huyết áp.