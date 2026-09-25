Hành khách nhận lại 100 triệu đồng bỏ quên trên xe buýt

Cụ thể, ngày 23-9, trên tuyến buýt số 26, biển kiểm soát 29E-690.03, do công nhân lái xe Nguyễn Đức Đạt và nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Sinh, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) phụ trách, một hành khách đã để quên túi đeo chéo màu đen trên xe.

Nhân viên xe buýt trao trả tài sản cho hành khách bỏ quên trên xe. (Ảnh cắt từ clip)

Bên trong túi có khoảng 100 triệu đồng tiền mặt cùng căn cước công dân. Theo thông tin từ hành khách, chị lên xe tại khu vực bể bơi Thái Hà vào khoảng 9h35 và xuống tại B10 Phạm Ngọc Thạch. Chỉ đến khi rời xe, chị mới phát hiện mình để quên túi và lập tức liên hệ đường dây nóng HanoiBus để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài HanoiBus đã nhanh chóng phối hợp với Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội để xác minh hành trình và kiểm tra phương tiện. Dù thời điểm đó lượng khách trên xe khá đông, hành khách liên tục lên xuống, lái xe Nguyễn Đức Đạt và nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Sinh vẫn khẩn trương kiểm tra phương tiện, tìm kiếm và bảo quản tài sản, đồng thời thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định. Nhờ đó, số tài sản lớn cùng giấy tờ tùy thân của hành khách đã được tìm thấy và trao trả đầy đủ trong thời gian ngắn.

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, anh Nguyễn Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Sinh cho biết, việc hành khách để quên đồ trên xe buýt không phải là trường hợp hiếm gặp. Với những người làm công việc phục vụ hành khách, hỗ trợ tìm kiếm và trao trả tài sản bỏ quên là một phần trách nhiệm trong mỗi hành trình.

Câu chuyện trao trả số tiền lớn lần này cũng cho thấy vai trò của tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa lái xe, nhân viên phục vụ, đơn vị quản lý tuyến và tổng đài hỗ trợ hành khách. Trên những chuyến xe buýt vốn có hàng nghìn lượt người qua lại mỗi ngày, những hành động tận tâm không chỉ giúp hành khách giải quyết tình huống phát sinh mà còn góp phần tạo dựng niềm tin đối với dịch vụ vận tải công cộng.

Tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội nói riêng và Transerco nói chung, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ hành khách được xác định là một trong những nội dung được chú trọng.

Được biết, cách đây ít lâu (ngày 18-9), trong không khí thi đua cao điểm của Transerco, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội tổ chức “Hội thi Xây dựng văn hóa xe buýt Transerco năm 2026”. Hội thi góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, thân thiện và hướng tới nâng cao văn hóa phục vụ hành khách trên mỗi chuyến xe.