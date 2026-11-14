Hành khách mắc kẹt nhiều giờ, sân bay Mỹ hỗn loạn vì sự cố kiểm soát không lưu

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tối 13/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố hàng không nghiêm trọng, khiến hàng nghìn chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn. Ông Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu gặp trục trặc do lượng dữ liệu truyền tải vượt quá khả năng xử lý của các thiết bị chuyển mạch và định tuyến. (Ảnh: AP)

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại sau khoảng 5 giờ đình chỉ hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Mullin, hơn 3.000 chuyến bay đã hạ cánh an toàn trong thời gian xảy ra sự cố và không có hành khách nào gặp nguy hiểm. (Ảnh: AP)

Theo công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium, tính đến 19h05 ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ít nhất 827 chuyến bay phải thay đổi hành trình. Trong đó, 670 chuyến quay trở lại sân bay xuất phát và 157 chuyến chuyển hướng đến những sân bay khác. Các sân bay lớn như Washington Dulles, Los Angeles và Nashville tiếp nhận nhiều chuyến bay chuyển hướng trong thời gian hệ thống gặp sự cố. (Ảnh: AP)

Theo lịch trình, khoảng 11.000 chuyến bay chở hơn 1,5 triệu hành khách dự kiến khởi hành từ các sân bay Mỹ sau 16h cùng ngày. Đây cũng là thời điểm hoạt động hàng không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lệnh đình chỉ. Tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago, nhiều hành khách chỉ biết chuyến bay của mình bị hoãn khi nhìn thấy thông báo trên màn hình sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh. (Ảnh: AP)

Amber McQuilkin, kỹ sư phần mềm 27 tuổi đến từ Seattle, cho biết cô có nguy cơ bỏ lỡ chuyến đi New York cùng bạn bè. “Tôi thực sự không nhận được bất kỳ thông tin gì”, McQuilkin chia sẻ. Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Los Angeles, hành khách Ruth Coles cho biết cô phải chờ trên máy bay suốt 5 giờ sau khi hạ cánh từ Newark do không có cửa đỗ trống. (Ảnh: AP)

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và lịch trình di chuyển của nhiều đội thể thao chuyên nghiệp Mỹ. Các đội bóng thuộc Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), Giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề Bắc Mỹ (NHL) và nhiều đội thể thao đại học bị mắc kẹt trên đường đến địa điểm thi đấu. (Ảnh: AP)

Dù FAA đã cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại từ tối 13/11 nhưng các hãng hàng không chưa thể lập tức khôi phục lịch trình bình thường. Việc điều phối lại máy bay, phi hành đoàn và bố trí cửa đỗ tại các sân bay có thể kéo dài trong nhiều ngày. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy dự đoán hoạt động hàng không Mỹ sẽ trở lại bình thường trước cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn vào cuối tuần tới. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên FAA ban hành lệnh đình chỉ bay trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, thời điểm hệ thống máy tính cung cấp thông báo an toàn cho phi công gặp trục trặc. Tính từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, đây mới là lần thứ hai Mỹ phải áp dụng biện pháp đình chỉ toàn bộ các chuyến bay khởi hành trên phạm vi cả nước. (Ảnh: Reuters)