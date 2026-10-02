Hành khách kể giây phút khống chế, ngăn cơ phó lao máy bay UAE xuống đất

Tzvika Manes, giám đốc công ty bảo lãnh phát hành Barak Capital Underwriting thuộc ngân hàng Leumi của Israel, ngày 30/9 cùng vợ con lên chuyến bay FDB1073 của hãng hàng không flydubai, hành trình từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv.

Sau 2 giờ 15 phút bay, vợ ông Manes nghe thấy tiếng la hét phát ra từ buồng lái. Bà đề nghị một thành viên phi hành đoàn ngồi gần đó vào kiểm tra. Người này sau đó kêu gọi hỗ trợ.

Ông Manes cùng 2 hành khách khác lập tức xông vào buồng lái để khống chế kẻ tấn công. "Người tôi dính đầy máu. Cảnh tượng lúc đó thật điên rồ", ông kể.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, 1 phi công đã dùng dao gấp đâm phi công còn lại và cố ý tìm cách điều khiển máy bay lao xuống đất.

Các hành khách cùng thành viên phi hành đoàn sau đó khống chế cơ phó, khi người này tìm cách phá hoại hệ thống điều khiển.

Một hành khách tên Daniel kể, máy bay bất ngờ chúi mũi và xoay mạnh trong lúc hành khách nghe thấy tiếng cãi vã, xô xát từ phía buồng lái.

Ông cho biết, cơ phó được cho là đã đâm cơ trưởng rồi tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay.

Theo lời kể, máy bay chúi xuống và xoay mạnh trong 2-3 phút. 2 phi công dự bị mặc thường phục đang ngồi ở cuối khoang sau đó tiến vào buồng lái và giành lại quyền điều khiển. Một trong 2 người là phi công Anh.

Cơ trưởng bị thương nặng và mất nhiều máu. Một bác sĩ trên máy bay đã sơ cứu cho ông, trong khi cơ phó bị trói và nằm bên cạnh.

Dữ liệu công khai cho thấy máy bay giảm độ cao từ 10.000 mét xuống 5.000 mét trong chưa đầy 1 phút, đồng thời tăng tốc từ 760 km/h lên 1.100 km/h. Phi cơ sau đó lấy lại độ cao lên 6.600 mét trước khi tiếp tục giảm xuống hơn 4.200 mét.

Trong 1 giờ tiếp theo, máy bay chủ yếu duy trì độ cao 4.500 mét trước khi tiếp tục hành trình. Chuyến bay cuối cùng hạ cánh tại sân bay Tabuk của Arab Saudi.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, cơ phó mang quốc tịch Oman, đã bị bắt và bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn. Động cơ của người này chưa được công bố.