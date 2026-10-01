Hành khách Israel trở về an toàn sau chuyến bay kinh hoàng

Tại sân bay Ben Gurion, Thủ tướng Israel B. Netanyahu gặp hành khách có tên là Yaniv – người tham gia khống chế viên phi công gây ra vụ tấn công trong buồng lái chuyến bay FZ1073 . Ảnh: GPO

Không khí vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động bao trùm khu vực đón hành khách. Sau những giờ phút mà nhiều người trên máy bay tưởng như đang đứng trước một thảm họa, việc đặt chân trở lại Israel dường như mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những hành khách này.

Chuyến bay cứu hộ của Flydubai khởi hành từ sân bay Tabuk và đưa toàn bộ hành khách của FZ1073 về Ben Gurion trong chiều 30/9. Theo truyền thông Israel, trong khoảng 174 hành khách trên chuyến bay ban đầu có 166 công dân Israel, trong đó có nhiều trẻ em. Tại Tabuk, một số hành khách ban đầu tỏ ra không muốn tiếp tục lên một máy bay khác của Flydubai và mong muốn được đưa về Israel bằng máy bay của Israel, do lo ngại sau sự cố xảy ra trên chuyến bay trước đó.

Một hành khách nói với rằng anh không muốn lên một chuyến bay Flydubai khác “trừ khi không còn lựa chọn nào khác”, đồng thời cho biết những đứa trẻ đã khóc trong thời gian chờ đợi tại sân bay Tabuk. Những lời kể này phần nào cho thấy trạng thái tâm lý của các hành khách sau khi trải qua một sự cố bất thường giữa không trung.

Trước đó, chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv đã phát tín hiệu khẩn cấp và đột ngột hạ độ cao khi đang trên hành trình. Theo lời kể của các hành khách, nhiều người nghe thấy tiếng la hét và cảm nhận rõ chiếc máy bay lao xuống nhanh chóng. Hành khách Almog Italie mô tả những khoảnh khắc hỗn loạn khi máy bay mất độ cao, trong khi những hành khách khác chứng kiến cảnh hỗn loạn ở khu vực buồng lái.

Sau khi hạ cánh xuống Tabuk, các hành khách phải chờ nhiều giờ trước khi được đưa về Israel. Một đoạn video được truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy hành khách trên máy bay vỗ tay, hò reo và hát khi chiếc máy bay hạ cánh xuống Saudi Arabia, trong một khoảnh khắc được xem như sự giải tỏa sau những giờ phút căng thẳng.

Tại Ben Gurion, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Giao thông Miri Regev đã trực tiếp có mặt để đón các hành khách. Việc người đứng đầu Chính phủ Israel ra tận sân bay gặp những người vừa trải qua sự cố đặc biệt nghiêm trọng này cho thấy mức độ quan tâm của giới chức Israel đối với vụ việc.

Ông Netanyahu đã ôm một trong những hành khách đã tham gia khống chế người tấn công trong buồng lái. Hình ảnh được truyền thông Israel đăng tải cho thấy người hành khách này vẫn mặc chiếc áo phông dính máu khi gặp Thủ tướng. Đây là một trong những hình ảnh gây xúc động nhất tại sân bay Ben Gurion trong ngày 30/9.

Các đội cấp cứu của tổ chức Magen David Adom (MDA) cùng lực lượng y tế sân bay cũng được bố trí sẵn để kiểm tra sức khỏe cho hành khách. Theo MDA, một hành khách nam 51 tuổi bị thương nhẹ ở phần thân trên đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Đối với nhiều hành khách, cảm giác trở về nhà có lẽ đặc biệt hơn nhiều so với một chuyến bay thông thường. Họ vừa trải qua một hành trình mà chỉ vài giờ trước đó vẫn được kỳ vọng sẽ kết thúc bình thường tại Sân bay Ben Gurion, nhưng cuối cùng lại phải hạ cánh khẩn cấp tại một quốc gia mà Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Một hành khách được truyền thông Israel dẫn lời mô tả khoảnh khắc máy bay lao xuống là cảm giác “mọi chuyện đã kết thúc”, thậm chí liên tưởng đến vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Những lời kể này cho thấy mức độ hoảng loạn mà hành khách phải trải qua trước khi tình hình được kiểm soát.

Theo các nguồn tin, sau khi một trong các phi công bị thương, những hành khách và thành viên phi hành đoàn đã can thiệp, trong khi hai phi công dự bị tình cờ có mặt trên máy bay đã tham gia kiểm soát chiếc Boeing 737 và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk. Flydubai xác nhận đã xảy ra một vụ việc trong buồng lái và cho biết toàn bộ hành khách, phi hành đoàn đều an toàn; hãng đồng thời nhấn mạnh rằng nguyên nhân và động cơ của sự việc vẫn đang được điều tra.

Khi những hành khách cuối cùng rời khu vực đón khách tại Ben Gurion, sự căng thẳng dường như đã nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm. Sau một ngày mà họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi ở độ cao hàng chục nghìn feet, phải hạ cánh tại Saudi Arabia và chờ đợi trong nhiều giờ, điểm đến cuối cùng vẫn là nơi họ vốn dự định tới ngay từ đầu là Sân bay Ben Gurion.