Hành khách hoảng loạn khi cơ phó đâm cơ trưởng, nghi định lao máy bay xuống đất

Video ghi lại cảnh hỗn loạn khi máy bay hạ độ cao trong vụ phi công xô xát. (Video: X)

Ngày 30/9, chuyến bay của hãng Flydubai khi đang trong hành trình từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp và quay đầu trên không phận Ả Rập Xê Út. Máy bay lúc bấy giờ chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel.

Hành khách có mặt trên chuyến bay kể với Jerusalem Post rằng, một trong 2 phi công trong buồng lái đã đâm người còn lại và cố gắng đẩy người đó ra khỏi buồng lái khiến những người khác lao vào buồng lái, khống chế kẻ tấn công khi máy bay bắt đầu lao xuống.

Máy bay từ UAE đi tới Israel.

Reuters dẫn lời bà Yasmin Abukasi cho biết con gái bà kể lại rằng mọi người nghe thấy tiếng la hét và một người đàn ông cầm dao, vật phi công xuống sàn, máu vương vãi khắp nơi.

“Máy bay bắt đầu mất kiểm soát nên tất cả mọi người đều la hét, họ nghĩ rằng mình sắp chết. Vài phút sau, hai phi công khác đã giành lại được quyền điều khiển. Vài hành khách người Israel đã chạy tới chỗ kẻ cầm dao định sát hại cơ trưởng. Họ giữ tay lại và quật ngã hắn xuống sàn máy bay. Có rất nhiều máu vương vãi khắp nơi”, bà Abukasi nhắc lại lời kể của con gái.

Theo nguồn tin từ Channel 12, có hai phi công khác đi cùng chuyến bay với tư cách hành khách và mặc thường phục. Hai người này hỗ trợ ngăn cơ phó giành quyền kiểm soát máy bay, đồng thời xông vào can thiệp ngay trong lúc xô xát.

Trên mạng xã hội đang lưu truyền những bức ảnh dường như được chụp trên chuyến bay của Flydubai, trong đó cho thấy một nam hành khách mặc áo phông và quần jean dính đầy máu. Tuy nhiên, người này không bị thương.

Nhiều nhân chứng có mặt trên chuyến bay đã chia sẻ với truyền thông Israel rằng kẻ tấn công đã bị các hành khách khống chế sau khi đâm cơ trưởng.

Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy quần áo của một nam hành khách trên chuyến bay bị dính máu. (Ảnh: CNN)

Một nữ hành khách khác kể với kênh truyền hình i24 của Israel rằng một trong những phi công trên chuyến bay bị đâm và có những lúc cô ấy nghĩ mình sắp chết. “Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét, rồi cửa buồng lái mở ra và chúng tôi thấy rất nhiều máu”, hành khách tên Miriam kể lại.

Cô Miriam thông tin thêm một trong 2 phi công bị thương và đang được sơ cứu nhưng chưa rõ ai là người đâm họ. Cô ấy nói mọi thứ “hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát”. “Có những lúc tất cả chúng tôi ở đây đều chắc chắn mình sẽ không thể sống sót trở về”, cô nói.

Kênh Channel 12 dẫn lời một nhân chứng người Israel cho biết thêm: “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét trên máy bay. Sau đó cửa khoang lái mở ra, chúng tôi thấy máu. Ai đó đã dùng dao bấm đâm phi công”.

Máy bay hạ cánh khẩn khi cơ phó ‘tìm cách lao máy bay UAE xuống đất’

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, máy bay giảm độ cao hơn 4.800m chỉ trong vài phút, sau khi xảy ra “sự cố bạo lực” giữa phi công. Trả lời phỏng vấn tờ Israel Hayom, một nữ hành khách mô tả khoảnh khắc đó “cực kỳ căng thẳng” khi mọi người nhận ra chiếc máy bay đột ngột chúi đầu lao thẳng xuống. “Chúng tôi hiểu các phi công đã mất điều hướng”, cô nhớ lại.

Hiện tại, chưa có xác nhận chính thức về những gì xảy ra trên chuyến bay nhưng thông tin thu thập được cho thấy cơ phó đâm cơ trưởng.

Hai nguồn tin Israel chia sẻ với CNN rằng, họ nghi ngờ cơ phó của chuyến bay định cướp máy bay sau khi đâm cơ trưởng. Các nguồn tin cho biết hiện vẫn chưa rõ mục đích của cơ phó là lao máy bay xuống đất hay hạ cánh để bắt con tin.

(Nguồn: CNN)