Sáng 24/11, tại khu vực cách ly đi quốc tế, Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức khai mạc “Ngày Hội Văn Hoá - Hành trình Di sản và Sáng tạo” (thuộc chuỗi chương trình “Trải nghiệm Việt Nam - Hành trình di sản và sáng tạo” diễn ra từ ngày 23/11 - 2/12).

Ngay sau nghi thức khai mạc lúc 9h00, khu vực sảnh chờ cách ly quốc tế Nhà ga T2 trở nên rộn ràng với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như hát Mời trầu, Trẩy hội xuân, múa cờ và trích đoạn Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội. Tiếp đó, màn diễu hành Việt phục với sự góp mặt của các cán bộ, nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tạo nên một “triển lãm văn hóa chuyển động” đầy màu sắc ngay giữa không gian hàng không hiện đại.

Sự xuất hiện trực tiếp của âm nhạc dân tộc, cổ phục cùng các bàn trình diễn nghề thủ công đã thu hút đông đảo hành khách dừng chân theo dõi, ghi hình và hưởng ứng.

Ghi nhận tại khu vực trải nghiệm, nhiều hành khách nước ngoài đã dành trọn thời gian chờ bay để hòa mình vào các hoạt động thủ công truyền thống.

Hành trình rời Cảng hàng không quốc tế Nội Bài của du khách vì thế không chỉ có hành lý, mà còn mang theo những bức tranh Đông Hồ, những tấm thiệp in hoa văn hay bức thư pháp tự tay thực hiện.

Chia sẻ cảm xúc ngay tại gian trải nghiệm, một hành khách đến từ Ấn Độ bày tỏ: “Tôi đã có quá nhiều điều thú vị ở đây. Chưa có sân bay nào mang lại cho tôi những trải nghiệm đặc biệt như vậy”.

Với thông điệp “Đừng chỉ đến Việt Nam. Hãy thực sự trải nghiệm Việt Nam” (Don’t just visit Vietnam. Experience it), chương trình được thiết kế theo hướng mở, dẫn dắt hành khách khám phá văn hóa Việt qua 5 điểm chạm: Nhìn - Nghe - Chạm - Nếm - lưu giữ tại 3 khu vực chủ đề: Không gian “Việt Nam - Di sản sống”; Không gian “Chạm vào Việt Nam”; Không gian “Hương vị Việt Nam”.

Để phục vụ hành khách xuyên suốt dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình được tổ chức theo các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, ngày 23/11 và từ ngày 25/11-1/12: Mở cửa không gian trưng bày tĩnh tại cả 3 khu vực để hành khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu thông tin di sản qua hệ thống mã QR song ngữ Việt - Anh. Ngày 2/12, kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trải nghiệm trực tiếp với chương trình biểu diễn nghệ thuật (hát bài chòi, múa sạp giao lưu cùng du khách), trình diễn Việt phục, nghệ nhân trình diễn và workshop thủ công.

Tất cả các hoạt động trải nghiệm tại chương trình đều được phục vụ miễn phí cho hành khách.

Bên cạnh giá trị quảng bá di sản, toàn bộ hệ thống gian hàng của sự kiện được thiết kế với kết cấu linh hoạt, sử dụng bảng màu trung tính cùng các chất liệu tự nhiên. Giải pháp này cho phép Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục lưu giữ, bổ sung chi tiết trang trí theo mùa để phục vụ hành khách trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới, hướng tới tinh thần khai thác bền vững.

Thông qua “Ngày Hội Văn Hoá - Hành trình Di sản và Sáng tạo”, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kỳ vọng biến mỗi phút giây chờ đợi tại cửa ngõ hàng không Thủ đô thành một kỷ niệm đáng nhớ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Biển Ngọc