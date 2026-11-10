Hành khách có thể mua vé tàu trên VNeID

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID từ ngày 9/11/2026. Đây là bước tiến trong quá trình số hóa dịch vụ vận tải đường sắt, góp phần đa dạng hóa kênh bán vé và đơn giản hóa thủ tục giao dịch cho hành khách.

Hành khách có thể đặt mua, thanh toán và nhận vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng VNeID kể từ ngày 9/11.

Để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản VNeID đã định danh mức độ 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại. Thông qua việc xác thực, chia sẻ thông tin từ tài khoản định danh điện tử, hành khách có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến tàu, chỗ ngồi và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép hành khách mua vé hộ người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người trực tiếp đi tàu. Với tính năng “Gửi vé qua VNeID”, vé điện tử có thể được chuyển trực tiếp đến tài khoản của người nhận. Người mua được lựa chọn ẩn hoặc hiển thị giá vé khi gửi. Người đi tàu chỉ cần truy cập ứng dụng, xác nhận “Nhận vé” để sử dụng.

Ngành đường sắt tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi đối với những đối tượng được hưởng giảm giá như người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và các đối tượng chính sách theo quy định. Mỗi giao dịch được đặt tối đa 10 vé và hành khách phải hoàn tất thanh toán trong vòng 10 phút sau khi lựa chọn vé.

Các phương thức thanh toán được hỗ trợ gồm ứng dụng ngân hàng thông qua mã QR, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

Về cách thức mua vé, hành khách mở ứng dụng VNeID, tìm kiếm từ khóa “giao” và chọn mục “Dịch vụ giao thông”. Sau khi đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode để truy cập nền tảng giao thông tập trung, người dùng chọn dịch vụ “Tàu hỏa”.

Tiếp đó, hành khách nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành, số lượng người đi và lựa chọn chuyến tàu phù hợp. Hệ thống hiển thị thông tin giờ chạy, giá vé và số chỗ còn trống để người dùng lựa chọn toa, vị trí ngồi. Sau khi nhập thông tin hành khách, kiểm tra đơn hàng và hoàn tất thanh toán, vé điện tử sẽ được lưu tại mục “Vé của tôi” trên VNeID để xuất trình khi lên tàu.

Việc tích hợp dịch vụ bán vé tàu trên VNeID không chỉ giúp người dân giảm bớt thao tác khi đặt vé mà còn góp phần khai thác hiệu quả dữ liệu định danh điện tử, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cao điểm Tết Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt đã mở bán khoảng 300.000 vé từ ngày 5/9. Kế hoạch vận tải Tết được triển khai từ ngày 23/1 đến 25/2/2027, với 57 đoàn tàu và hơn 800 toa xe. Ngành đường sắt sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để bổ sung tàu trên các tuyến trọng điểm.

Giá vé Tết năm nay tăng 4-8% so với cùng kỳ năm trước, tùy ngày đi, loại toa và tàu. Chặng TP HCM - Hà Nội có giá gần 2,5-4 triệu đồng. Một số khoang VIP giá khoảng 7,9 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách có nhu cầu không gian riêng.