Hành khách có thể mua vé tàu trên VNeID

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, việc tích hợp này cho phép người dân dễ dàng đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt.

Hành khách có thể đặt và thanh toán vé tàu trên ứng dụng VNeID từ ngày 9/11. Ảnh: VNR.

Để mua vé, quý khách cần Tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại.

Thông qua tính năng tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID mức 2, quy trình đặt vé trên ứng dụng được đơn giản hóa, nhanh chóng và có tính bảo mật cao.

Dịch vụ áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Đặc biệt, hành khách có thể mua vé hộ cho người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi.

Hệ thống hỗ trợ tính năng “Gửi vé qua VNeID” cho phép chuyển thẳng vé điện tử vào ứng dụng VNeID của người nhận (tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé). Người đi tàu chỉ cần truy cập VNeID, xác nhận Nhận vé là có thể sử dụng đi tàu.

Ngành đường sắt tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi xã hội khi hành khách đặt vé qua VneID như giảm giá cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... Mỗi giao dịch đặt tối đa 10 vé.

Vé được chọn cần phải hoàn tất thanh toán trong thời gian 10 phút. Khách hàng có thể thanh toán qua ứng dụng ngân hàng (quét mã QR), thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế.