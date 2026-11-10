Hành khách có thể mua vé tàu trên ứng dụng VNeID

Với khoảng 500 kỹ sư trình độ cao tham gia các hoạt động nghiên cứu, phát triển và kiểm thử phần mềm, Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển các công nghệ viễn thông toàn cầu của Ericsson, trong đó có 5G và các thế hệ mạng tiếp theo.