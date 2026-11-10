Hành khách có thể mua vé tàu trên ứng dụng VNeID
Nhằm tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ và đa dạng các kênh phục vụ hành khách, từ ngày 9/11, ngành Đường sắt chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Việc tích hợp này cho phép người dân dễ dàng đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-khach-co-the-mua-ve-tau-tren-ung-dung-vneid-246261110165859872.htm