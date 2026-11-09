Với tiện ích này, hành khách có thể đặt vé trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bán vé riêng.

Hành khách có thể mua vé tàu trên ứng dụng VNeID kể từ ngày 9-11.

Để sử dụng dịch vụ, hành khách cần có tài khoản VNeID đã định danh mức độ 2 và đăng nhập trên điện thoại. Thông qua việc tự động xác thực thông tin cá nhân, quy trình đặt vé được đơn giản hóa, đồng thời tăng tính bảo mật. Dịch vụ áp dụng trên tất cả các tuyến đường sắt trong cả nước.

Đáng chú ý, hành khách có thể mua vé cho người thân bằng cách nhập thông tin của người đi tàu. Hệ thống cũng hỗ trợ tính năng gửi vé qua VNeID, cho phép chuyển vé điện tử trực tiếp đến tài khoản của người nhận. Người đi tàu chỉ cần truy cập ứng dụng, xác nhận nhận vé để sử dụng khi lên tàu. Người mua có thể lựa chọn ẩn hoặc hiện giá vé khi gửi.

Các chính sách ưu đãi hiện hành đối với người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... tiếp tục được áp dụng khi mua vé qua VNeID. Mỗi giao dịch được đặt tối đa 10 vé; hành khách cần hoàn tất thanh toán trong vòng 10 phút sau khi chọn vé. Các hình thức thanh toán gồm quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế.

Quy trình mua vé gồm các bước: Mở ứng dụng VNeID, tìm kiếm từ khóa “giao” và chọn mục “Dịch vụ giao thông”; đồng ý chia sẻ thông tin, nhập passcode (mã bảo mật) để truy cập nền tảng; chọn dịch vụ “Tàu hỏa”, nhập ga đi, ga đến, ngày đi, số lượng hành khách và tra cứu chuyến tàu. Sau khi chọn chuyến, hành khách tiếp tục chọn toa, chỗ ngồi, nhập thông tin người đi và người liên hệ, kiểm tra đơn hàng rồi thanh toán.

Sau khi thanh toán thành công, vé điện tử được lưu tại mục “Vé của tôi” trên ứng dụng để hành khách xuất trình khi đi tàu.

Video hướng dẫn hành khách mua vé tàu trên ứng dụng VNeID.