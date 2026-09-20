Hành khách có được mang kim tiêm và insulin lên máy bay?

Insulin và các vật dụng y tế phục vụ nhu cầu điều trị có thể được hành khách mang theo khi đi máy bay. Tuy nhiên, do kim tiêm là vật sắc nhọn và thuốc có thể thuộc diện cần kiểm tra, hành khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan và chủ động khai báo, xuất trình khi được yêu cầu.

Theo khuyến cáo của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách có nhu cầu sử dụng insulin, kim tiêm hoặc các vật dụng y tế phục vụ điều trị trong chuyến bay cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ chứng minh nhu cầu sử dụng, như đơn thuốc, giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc tài liệu y tế phù hợp.

Insulin nên được giữ trong bao bì gốc, có nhãn rõ ràng để thuận tiện cho việc nhận diện và kiểm tra. Đối với kim tiêm, bút tiêm và các vật dụng liên quan, hành khách nên bảo quản an toàn, có nắp bảo vệ hoặc hộp đựng phù hợp.

Insulin và kim tiêm phục vụ nhu cầu điều trị có thể được hành khách mang theo khi đi máy bay, song cần tuân thủ quy định kiểm tra an ninh. (Ảnh TH)

Khi thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh hàng không, hành khách nên chủ động thông báo về thuốc, kim tiêm, bút tiêm và các vật dụng y tế mang theo. Khi được yêu cầu, cần xuất trình thuốc và giấy tờ liên quan để lực lượng chức năng kiểm tra.

Đối với các chuyến bay quốc tế, hành khách cần lưu ý quy định có thể khác nhau tùy hãng hàng không, quốc gia đến hoặc quốc gia/vùng lãnh thổ quá cảnh. Vì vậy, nên tìm hiểu trước các yêu cầu liên quan đến việc mang thuốc và vật tư y tế, đặc biệt trong trường hợp sử dụng thuốc tiêm.

Việc chuẩn bị thuốc và giấy tờ đầy đủ không chỉ giúp hành khách chủ động trong quá trình điều trị mà còn thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động tìm hiểu quy định trước chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra để hành trình được thuận lợi, an toàn.