Hạnh (Huyền Lizzie) và Bình (Doãn Quốc Đam) ra tòa ly hôn

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Căn nhà không mái che", Hạnh (Huyền Lizzie) đưa cho Thơ (Thu Hà Ceri) túi đựng những chiếc nhẫn vàng mà bà ngoại từng trao trước lúc đi lấy chồng, đồng thời dặn dò Thơ tuyệt đối không để bố phát hiện.

Thơ xúc động bày tỏ mong muốn được ở mãi bên cạnh mẹ và không lấy chồng. Hạnh nhớ lại ngày xưa cũng nghĩ sẽ không lấy chồng để ở mãi bên mẹ, nhưng khi gặp bố Thơ thì mọi chuyện đã khác.

Hạnh đưa cho con gái những chiếc nhẫn mà bà ngoại đã trao tặng Hạnh trước khi lấy chồng. Ảnh VTV

Sau khi ký đơn ly hôn, Bình (Doãn Quốc Đam) chia tay Khang. Khang muốn bố bỏ rượu chè, cờ bạc và đừng đi nữa. Bình dặn Khang ở nhà với mẹ ngoan, có dịp bố sẽ về thăm.

Bình chia tay con trai trước khi rời khỏi nhà vì sắp ly hôn. Ảnh VTV

Ngày bố mẹ ra tòa, Khang khóc nức nở và hỏi chị gái "không buồn à". Dù trong lòng không thể không buồn nhưng Thơ vẫn cố mạnh mẽ nói lớn tiếng như một lời khẳng định chắc nịch: "Không buồn tí nào!".

Thơ cho rằng bố mình không giống bố người ta nên chị cũng không giống con người ta. Thơ dặn em trai cứ yêu và nhớ bố, nhưng đừng để mẹ buồn.

Thơ và em trai cảm thấy hụt hẫng khi mẹ và bố ly hôn. Ảnh VTV

Tập 2 phim "Căn nhà không mái che"phát sóng lúc 20h ngày 13/10 trên VTV3.