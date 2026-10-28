Hạnh (Huyền Lizzie) bán nhà cho Toản (Duy Hưng) để trả nợ

Theo Thời báo VTV, trong tập 8 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, Toản (Duy Hưng) đi giao hàng, chị chủ hàng tạp hóa cho biết nhặt được cuộn tiền ở két bia trong chuyến giao hàng lần trước. Lúc này, Toản mới nhớ ra chuyện lần trước mẹ con Hạnh tới tận nhà anh xin lên thùng xe tải để tìm tiền rơi. Sau đó, anh mang tới nhà trả cho Hạnh, khiến chị vô cùng vui mừng.

Để giúp mẹ bán nhà, Thơ (Thu Hà Ceri) và em trai đi dán tờ rơi khắp nơi. Tình cờ, hai con của Toản nhìn thấy nên đã mang tờ rơi về cho bố, vì ba bố con cũng đang có nhu cầu tìm mua đất. Triết - con trai cả của Toản đã thúc giục bố ngay ngày mai đi xem đất, kẻo người ta bán mất. Ngay sáng hôm sau, Toản tìm đến để hỏi mua, nhưng có khách đến trước.

Toản đến nhà Hạnh để trả lại số tiền đã rơi trên thùng xe ô tô. Ảnh VTV

Thấy khách hẹn mua nhà có vẻ "bùng", Thơ vội vã đạp xe đi xin số điện thoại chú Toản, về giục mẹ gọi hỏi thử. Toản muốn mua nhưng đề nghị Hạnh bớt cho 10%. Sau vài giây suy nghĩ, Hạnh liền đồng ý.

Ngay ngày hôm sau, ba bố con Toản sang nhà gặp ba mẹ con Hạnh để làm thủ tục mua bán nhà. Bé Khang (Minh Xíu) và bé Mai nhanh chóng làm quen, chơi cùng nhau vui vẻ. Khang dẫn bạn đi tham quan khắp sân, vườn. Sau khi mua bán xong, Toản cho biết mình cũng phải vay mượn mới đủ tiền mua nhà nên chưa có kế hoạch xây mới. Anh ngỏ lời cho mẹ con Hạnh cứ sử dụng tạm khu vực bếp và vườn, khi nào bố con Toản chuyển về thì tính sau.

Toản đã mua lại nhà của Hạnh và cho 3 mẹ con cô tiếp tục sử dụng nhà. Ảnh VTV

Toản còn đi cùng Hạnh đến trả tiền cho nhóm cho vay nặng lãi. Trên đường về, hai người trò chuyện nhiều hơn về hoàn cảnh của mình. Hạnh cảm thấy nhẹ gánh khi trả hết nợ, còn Toản để có tiền mua nhà cũng phải vay lặt vặt mỗi chỗ một ít. "Nhưng tôi dễ kiếm hơn cô, làm vài chuyến đường dài là ngon" - Toản làm nghề lái xe tải.

Sau khi bán nhà trả hết nợ nần, mẹ con Hạnh cảm thấy nhẹ gánh, thậm chí Thơ còn thấy vui hơn niềm vui đạt học sinh giỏi.

Thơ vui khi mẹ bán được nhà, còn bản thân mình được học sinh giỏi. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hùng (Nam Việt) đứng chờ sẵn ở cửa lớp để hỏi Thơ xem chuyện gì đã xảy ra. Sơn (Sơn Tùng) cho biết, tối qua Thơ bị bọn xã hội đen bắt cóc, đòi tiền chuộc của mẹ Thơ. Sơn mong Hùng đừng gây phiền phức cho Thơ nữa.

Hùng đã chăm chỉ học tập nhưng vẫn không tin rằng bố đang ngoại tình. Ảnh VTV

Hùng vẫn chưa tin chuyện bố ngoại tình, có con riêng nên thường xuyên gọi điện cho bố. Cậu còn nghi ngờ mẹ bịa chuyện, tuy nhiên bà Loan phủ nhận, nhắc nhở con trai phải chú tâm học hành để mang tấm bằng cấp ba về cho mẹ. Hùng kể chuyện Thơ bị bắt cóc nhưng cả hai mẹ con đều không tin chuyện này đã xảy ra.

Trên thực tế, chuyện bố của Hùng ngoại tình là màn kịch của mẹ và bà nhằm mục đích để Hùng thấy đó mà chăm chỉ học tập, không mải chơi như trước.