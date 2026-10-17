Hành hung tài xế và đập phá ô tô, gã đàn ông lãnh hậu quả

Theo Công an TP Hà Nội, hoảng 10h ngày 10/10/2026, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung và dùng thanh sắt đập phá phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, đối tượng dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6.101.000 đồng. Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.