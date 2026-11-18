Phóng sự của đài MBC ngày 17/11 công bố hình ảnh camera an ninh ghi lại vụ việc trên một tuyến phố ở trung tâm Busan. Trong đoạn ghi hình, nam thanh niên trùm mũ áo hoodie đi bộ trên phố rồi bất ngờ quay lại theo hướng vừa đi.

Người này rút hung khí và đâm nữ sinh nhiều nhát. Ít phút sau, nữ sinh rời khỏi vỉa hè và chạy thoát.

Nghi phạm thản nhiên vào trong tàu điện ngầm bỏ trốn. Ảnh: Channel A

Sau vụ tấn công, nam thanh niên lấy chiếc túi của nữ sinh rồi rời hiện trường. Người này đi bộ đến ga Guseo gần đó và lên tàu điện ngầm để bỏ trốn. Khi đã lên tàu, nghi phạm vẫn bình thản sử dụng điện thoại.

Một người dân chứng kiến vụ việc lập tức gọi điện báo cảnh sát và bám theo nghi phạm. Một nhân viên nhà ga sau đó lên tàu, phối hợp đưa nam thanh niên xuống tại ga Busanda. Với sự hỗ trợ của nhân chứng và nhân viên nhà ga, cảnh sát có mặt kịp thời và bắt giữ người này.

Nữ sinh không bị thương nghiêm trọng nhờ mặc áo khoác dày khi bị tấn công. Sau vụ việc, em vẫn chịu cú sốc tâm lý và cảm thấy bất an. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nữ sinh và nam thanh niên không quen biết nhau trước đó.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai mục đích của vụ tấn công là giết một người để được đưa vào tù. Cảnh sát Hàn Quốc đã tạm giam nam thanh niên với cáo buộc cố ý giết người.