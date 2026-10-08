Hành động xấu xí của cầu thủ Indonesia

Hubner đẩy vào ngực cầu thủ Thái Lan.

Đội bóng của HLV John Herdman lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở loạt sút luân lưu hôm 5/10. Ở lượt sút thứ 4 của Thái Lan, Nattapong Sayriya không thể đánh bại thủ môn Indonesia khiến đội bóng xứ chùa vàng thất bại 2-4 trên chấm 11 m. Trước đó, Sarach Yooyen cũng sút bóng trúng cột.

Trong lúc các cầu thủ Indonesia ăn mừng, Hubner được nhìn thấy có hành động đẩy Sayriya. Đoạn video trên lan truyền mạnh trên mạng xã hội ít ngày sau trận đấu. Nhiều ý kiến cho rằng cách hành xử của Hubner cực kỳ thiếu fair-play.

Đáng chú ý, trong lúc lên bục nhận huy chương, một số cầu thủ Thái Lan không bắt tay Hubner. Khi nhận thấy điều này, trung vệ Indonesia tỏ vẻ ngạc nhiên. Hầu hết cư dân mạng không chỉ trích cầu thủ Thái Lan và cho rằng Hubner khơi mào căng thẳng bằng hành động không cần thiết trong lúc đối thủ đang thất vọng.

Đây không phải lần đầu Hubner gây chú ý bởi những hành động và phát ngôn mang tính khiêu khích. Sau khi Indonesia đăng quang, trung vệ sinh năm 2003 còn tái hiện màn ăn mừng từng được Nguyễn Hai Long thực hiện trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 tại Pakansari thuộc giải ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) ngày 3/8.

Trong lễ mừng chức vô địch trên sân Bung Karno, Hubner chỉ vào chữ "FIFA" trên logo ở tay áo, sau đó bĩu môi và dang hai tay. Động tác này được xem là màn đáp trả cách ăn mừng của Hai Long sau khi tiền vệ Việt Nam ghi bàn trong trận đấu hồi tháng 8. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia không gặp tuyển Việt Nam.

Hubner ngạc nhiên khi bị cầu thủ Thái Lan phớt lờ.

Hubner vốn không xa lạ với những màn khẩu chiến. Sau thất bại trước tuyển Việt Nam hồi tháng 8, anh từng nhắc lại ba chiến thắng của Indonesia trước "Những chiến binh sao vàng" trong năm 2024 và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ lại đánh bại các bạn ở những trận đấu chính thức".

Sau chức vô địch, Hubner tiếp tục khẳng định trên trang cá nhân rằng Indonesia là "nhà vua đích thực của Đông Nam Á", đồng thời cho rằng các đội bóng khác trong khu vực không còn cùng đẳng cấp với đội tuyển xứ vạn đảo.

Sinh tại Hà Lan nhưng có gốc Indonesia, Hubner trưởng thành từ lò đào tạo Wolves, từng chơi cho Cerezo Osaka trước khi gia nhập Fortuna Sittard hè 2025.

Hubner hoàn tất thủ tục nhập tịch và bắt đầu khoác áo các đội tuyển Indonesia từ năm 2024. Trung vệ cao 1,87 m có 25 lần khoác áo Indonesia, sở hữu phong cách thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại va chạm.

Trở lại trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia hòa kịch tính với Thái Lan 2-2 trong 120 phút, sau đó thắng 4-2 ở loạt "đấu súng" cân não.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.